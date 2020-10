Οικονομία

Κορονοϊός: ποια ελληνικά νησιά βγαίνουν από την “κόκκινη λίστα” της Αγγλίας

Από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές. Ποιες είναι οι 2 περιοχές που παραμένουν στην επίμαχη λίστα.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Εκτός της «κόκκινης» λίστας της Μεγάλής Βρετανίας τίθενται πέντε ελληνικά νησιά.

Αίρεται από το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 16:00, η καραντίνα για τους Βρετανούς που επιστρέφουν από τη Σαντορίνη, τη Λέσβο, την Τήνο, τη Σέριφο και τη Ζάκυνθο, όπως ανακοίνωσε ο Βρετανούς Υπουργούς Μεταφορών, Grant Shapps.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από το Σάββατο, μετά τις 16:00, όποιος εισέρχεται στην Αγγλία από αυτά τα νησιά δεν θα μπαίνει πλέον σε 14ήμερη καραντίνα, όπως ίσχυε από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Στην λίστα εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται η Κρήτη και η Μύκονος, αλλά κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας.