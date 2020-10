Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων σε όλο τον πλανήτη

Σοκ προκαλεί ο απολογισμός θυμάτων και κρουσμάτων. Η Ινδία έχει πλέον τα σκήπτρα στον ημερήσιο αριθμό μολύνσεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ημερήσια αύξηση ρεκόρ στα νέα κρούσματα κορονοϊού παγκοσμίως για σήμερα, με το σύνολό τους να αυξάνεται κατά 338.779 σε 24 ώρες.

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 5.514 και ανέρχεται σε 1,05 εκατομμύρια.

Η Ινδία ανέφερε 78.524 νέες μολύνσεις. Ακολουθούν η Βραζιλία με 41.906 και οι ΗΠΑ με 38.904 νέα κρούσματα.

Το προηγούμενο ρεκόρ νέων κρουσμάτων του ΠΟΥ ήταν 330.340 στις 2 Οκτωβρίου