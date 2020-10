Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα απαντά στις αθλιότητες και εκθέτει τη ΝΔ

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι η ΝΔ «επιδίδεται ξανά σε τσουνάμι fake news».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνια Καραγιάννη, σε δήλωση της, υποστηρίζει ότι «οι απαντήσεις στη χυδαία σπέκουλα της ΝΔ δεν ήρθαν μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι αθλιότητες απαντήθηκαν από την ίδια τη συνήγορο της οικογένειας Φύσσα, η οποία σε δηλώσεις της εκθέτει ανεπανόρθωτα τη ΝΔ».

Στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι, «σε κάθε περίπτωση, η ΝΔ αντί να εκφράζει την ικανοποίησή της για την καταδίκη των Νεοναζί, επιδίδεται ξανά σε τσουνάμι fake news. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να ξεχαστεί το ξέπλυμα που τους έκαναν τόσα χρόνια».

Η πλήρης δήλωση της Τάνιας Καραγιάννη:

Οι απαντήσεις στη χυδαία σπέκουλα της ΝΔ δεν ήρθαν μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι αθλιότητες απαντήθηκαν από την ίδια τη συνήγορο της οικογένειας Φύσσα, η οποία σε δηλώσεις της εκθέτει ανεπανόρθωτα τη ΝΔ.

Τόνισε ότι το θέμα των καθυστερήσεων εκφέρεται από αυτούς που δεν πέρασαν ούτε έξω από το δικαστήριο, τις απέδωσε σε τακτικισμούς της Χρυσής Αυγής και επιβεβαίωσε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ επισπεύσθηκε θεσμικά η διεξαγωγή της δίκης.

Χαρακτήρισε προσχηματική τη συζήτηση για τα πολιτικά δικαιώματα, αφενός γιατί αυτά δεν θα τα στερούνταν και με τον παλιό Ποινικό Κώδικα και αφετέρου γιατί η απόφαση δεν είναι αμετάκλητη, αλλά πρωτόδικη.

Και τέλος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα ευνοϊκής μεταχείρισης με τον νέο Ποινικό Κώδικα.

Η ΝΔ προφανώς τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά σκοπίμως διαδίδει ψέματα.

Σε κάθε περίπτωση, η ΝΔ αντί να εκφράζει την ικανοποίησή της για την καταδίκη των Νεοναζί, επιδίδεται ξανά σε τσουνάμι fake news. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να ξεχαστεί το ξέπλυμα που τους έκαναν τόσα χρόνια.