Κορονοϊός - ΙΣΑ: συγκροτεί ομάδα γιατρών για ενημέρωση σε σχολεία και δομές

Θα συγκροτηθεί ομάδα διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια για να ενημερώνουν το κοινό για τον κορονοϊό.

Ομάδα πιστοποιημένων γιατρών που θα αναλάβουν την ενημέρωση του κοινού για τον Sars-CoV-2 με στοχευμένες δράσεις, σε δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολεία, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και κλειστές δομές, συγκροτεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Οι επιστήμονες που συγκροτούν την επιστημονική Επιτροπή του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, θα αναλάβουν τον εκπαιδευτικό ρόλο των γιατρών μελών του ΙΣΑ που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αυτή τη δράση.

Ειδικότερα, θα συγκροτηθεί ομάδα διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση για την παγκόσμια πορεία της πανδημίας

Επιδημιολογία της επίπτωσης στον ελλαδικό χώρο

Τα γενικά αποδεκτά μέτρα προφύλαξης και αποφυγής της μετάδοσης

Οι τεχνικές ανίχνευσης του κορονοϊού

Τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται μέσα στα σχολεία

Η συνολική διαχείριση ενός έκτακτου περιστατικού που να αφορά μέλος της σχολικής κοινότητας

Νοσηλεία, φαρμακευτική αγωγή και αποθεραπεία ασθενών

Ανοσολογική απάντηση του οργανισμού και η εξέλιξη στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου

«Στόχος μας είναι ο ενημερωμένος πολίτης που μπορεί να προστατέψει τόσο τον εαυτό του όσο και το περιβάλλον του από το φονικό ιό. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής θα αναλάβουν μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για σημαντικά θέματα όπως είναι τα μέτρα προστασίας σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο κοινότητας, η διαχείριση πιθανού κρούσματος και άλλα σημαντικά θέματα που θα ενισχύσουν τη φαρέτρα της κοινωνίας απέναντι στην επιδημία" σχολίασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.