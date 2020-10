Κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Σπάτων (εικόνες)

Αυτοκίνητο κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα. Ποια η τύχη του οδηγού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ στη λεωφόρο Σπάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός οδηγός έχασε, από άγνωστη αιτία, τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη διαχωριστική νησίδα.

Μάλιστα, από τη σφοδρότητα με την οποία κατέληξε το όχημα στο κράσπεδο, αποκολλήθηκε κολόνα σήμανσης, η οποία κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία του. Οι οδηγοί θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή, καθώς υπάρχει διαρροή καυσίμων.