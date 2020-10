Αθλητικά

Στην Ολλανδία ο Καρέλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 28χρονος επιθετικός είναι έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Στην Ολλανδία με τη φανέλα της Ντεν Χάαγκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Καρέλης, ο οποίος συμφώνησε με την ολλανδική ομάδα για συμβόλαιο ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 28χρονος επιθετικός, ανακοινώθηκε επίσημα με μια φωτογραφία α λα «Hulk», όπως είναι και το προσωνύμιο που του έδωσαν στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Κρήτη. Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, αμέσως μετά τις υπογραφές, ο τεχνικός της Ντεν Χάαγκ, Μάρτιν Γιόλ τόνισε.

«Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε έναν επιθετικό όπως ο Νίκος. Είναι ένας παίκτης που έχει φτιάξει μια φήμη ενός Έλληνα πολεμιστή. Ένας επιθετικός που δίνει τα πάντα για να κερδίζει και κάποιες στιγμές μοιάζει στον Χουλκ.

Είμαστε ρεαλιστές αρκετά ώστε να ξέρουμε πως ο Νίκος πιθανότατα δεν θα διάλεγε την Ντεν Χάαγκ αν δεν είχε τους τραυματισμούς τις προηγούμενες σεζόν αλλά είμαστε σίγουροι πως ο Νίκος θα ήθελε να δείξει στην ομάδα μας πως μπορεί να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαστε χαρούμενοι που του δίνουμε την ευκαιρία να το καταφέρει αυτό».

Από την πλευρά του ο Καρέλης είπε, «Είμαι χαρούμενος με τη μεταγραφή μου στην Ντεν Χάαγκ και ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και να παίξω παιχνίδια με τους νέους μου συμπαίκτες. Θέλω να ευχαριστήσω το κλαμπ για την ευκαιρία που μου δίνει να παίξω στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Είμαι ένας παίκτης που του αρέσει να δουλεύει σκληρά και θέλω να εμπνεύσω τους συμπαίκτες μου για να τα δίνουν όλα για τη νίκη».