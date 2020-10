Πολιτική

Δένδιας: ελπίζω η Τουρκία να αλλάξει πορεία...

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, κατά τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια, εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία γίνεται ο αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή μας, τόνισε από την Μπρατισλάβα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και εξέφρασε την ελπίδα η Άγκυρα να αλλάξει πορεία. «Είχα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω μια σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Μεβλούτ Τσαβούσογλου σήμερα στην Μπρατισλάβα και ελπίζω ότι αυτή η συνάντηση θα λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Σλοβακίας Ιβάν Κόρτσοκ.

Κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Σλοβακίας τέθηκαν επί τάπητος οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Απευθυνόμενος στον Σλοβάκο ομόλογό του, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξή της Σλοβακίας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, αλλά και για την υποστήριξή της στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για την Τουρκία, αναδεικνύοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που εκφράστηκε. «Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι αυτή που θα δείξει το δρόμο προς τα εμπρός» επισήμανε περαιτέρω ο υπουργός Εξωτερικών.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Νίκος Δένδιας εξήγησε στον Σλοβάκο ομόλογό του την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και ανέλυσε με λεπτομέρεια την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Επίσης, τον ενημέρωσε για το θέμα των Βαρωσίων, όπου η τουρκική συμπεριφορά είναι εντελώς αντίθετη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως διαμήνυσε.

Παράλληλα, συζήτησαν για τις συγκρούσεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και για το πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι, με τον Νίκο Δένδια να επισημαίνει πως η Τουρκία είναι ένα σημαντικό στοιχείο που είναι πάντοτε παρόν στις κρίσεις της περιοχής μας. Η Τουρκία έχει εισβάλλει στη Συρία, στο Ιράκ, έχει στείλει τζιχαντιστές στη Λιβύη και τώρα είναι επίσης παρούσα στη σύγκρουση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας και στο επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Σλοβακίας. Οι σχέσεις Ελλάδας και Σλοβακίας είναι εξαιρετικές, τόνισε και εξέφρασε τη βούληση της χώρας μας για περαιτέρω, αμοιβαία επωφελή, εμβάθυνση, με έμφαση την οικονομική συνεργασία.

Τη θέση της Σλοβακίας, ότι υποστηρίζει πλήρως τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ανατολική Μεσόγειο και ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, τόνισε στις δηλώσεις του ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Κόρτσοκ.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις τελευταίες εξελίξεις. Κατόπιν, υπογράμμισε πως μόνο μια πολιτική λύση μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των εντάσεων. Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας και της Σλοβακίας, ο Ιβάν Κόρτσοκ τις χαρακτήρισε εξαιρετικές. «Είναι πάρα πολύ καλά οικοδομημένες πάνω στο κοινό μας όραμα για τα ζητήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών. Επισήμανε πως οι συναντήσεις τους είναι πολύ συχνές, πάνω από το μέσο όρο των τακτικών συναντήσεων που έχουν στο επίπεδο της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Σε ό,τι αφορά το Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο Ιβάν Κόρτσοκ απηύθυνε έκκληση τόσο στα δύο μέρη να διαπραγματευτούν όσο και στα μέλη της Ομάδα Μινσκ να δρομολογήσουν μια συνάντηση για να συζητηθεί το μέλλον αυτής της περιοχής. Υποστήριξε πως μια λύση που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσουν οι εντάσεις και η απώλεια ζωών και από τις δύο πλευρές. Προσέθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να οδηγήσουν σε μια μακροπρόθεσμη λύση του προβλήματος, για να μην ξαναδούμε κλιμάκωση των εντάσεων σε αυτή την περιοχή. Απευθυνόμενος στον Ν. Δένδια, τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή του στη Σλοβακία και τη συμμετοχή του στο Φόρουμ της Μπρατισλάβα GLOBSEC 2020.