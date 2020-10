Κόσμος

Οικουμενικό Πατριαρχείο: σε αργία ο Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος

Την ποινή της αργίας επέβαλλε στον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο μέχρι τα Χριστούγεννα η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η ποινή της αργίας, από κάθε ιεροπραξία, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Θείας Λειτουργίας, επιβλήθηκε στον Μητροπολίτη Βοστώνης, όπως λέει η απόφαση της Αγίας και Ιερά Συνόδου «δια τα εις α υπέπεσε κανονικά παραπτώματα». Πατριαρχικός Επίτροπος ορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Παράλληλα, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την απομάκρυνση του Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευαγγέλου από τη Μητρόπολη Νέας Ιερσέης και την μετάθεση του στην πάλαι ποτέ διαλάμψασα Μητρόπολη Σάρδεων στην Μικρά Ασία.

Ακόμα, αποφάσισε την αναστολή του ισχύοντος Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής και τη σύνταξη νέου Συντάγματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση: