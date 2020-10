Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ΕΛΑΣ

Σε ποιους δρόμους και από ποια ώρα δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρεί και σήμερα η ΕΛΑΣ στην περιοχή του Εφετείου Αθηνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν επιτρέπεται η στάση - στάθμευση και σταδιακά από τις 06:00 η κυκλοφορία οχημάτων, στις εξής οδούς:

- Λουκάρεως: στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κεδρηνού και της Λ. Αλεξάνδρας.

- Δέγλερη: στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κεδρηνού και της Λ. Αλεξάνδρας.

Η Αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.