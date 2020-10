Πολιτική

Βουλή: Φωταγωγήθηκε με το μπλε χρώμα ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δυσλεξίας και Διάσπασης Προσοχής, ένα στα δέκα παιδιά έχει δυσλεξία, με βιολογική και κυρίως κληρονομική αιτιολογία.

Με το σύνθημα "Δυσλ3ξία - Θείο Δώρο" φωταγωγήθηκε χθες το βράδυ το Μέγαρο της Βουλής, τιμώντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία.

Το σύνθημα "Δυσλ3ξία - Θείο Δώρο" ήταν σε συμβολικό μπλε-τιρκουάζ φόντο, ως ένδειξη στήριξης και ενθάρρυνσης της συνεχούς προσπάθειας των δυσλεξικών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

