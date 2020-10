Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Η σημερινή ημέρα δεν είναι εύκολη, αφού έχουμε την κορύφωση του τετραγώνου του Άρη με τον Πλούτωνα, που μας κάνει να χάνουμε τον έλεγχο.

ΚΡΙΟΣ: Αυτές οι μέρες μπορεί να φέρουν ξαφνικά γεγονότα που θα σε ταρακουνήσουν και ενδεχομένως να σε αγχώσουν σε πρώτη φάση. Όμως στη συνέχεια και μόλις ξεπεράσεις το πρώτο σοκ θα συνειδητοποιήσεις ότι σου δίνεται η πολυπόθητη ευκαιρία που περίμενες για να αλλάξεις την καθημερινότητά σου και ενδεχομένως να βγάλεις περισσότερα χρήματα μέσα από τη δουλειά σου. Στα υπόλοιπα σενάρια των ημερών, ίσως αποφασίσεις να αποκτήσεις το δικό σου κατοικίδιο, γεγονός που μπορεί να έχει ευθύνες, αλλά από την άλλη φαίνεται ικανό να σου δώσει αυτό που σου έλειπε.

ΤΑΥΡΟΣ: Αλλαγή πλεύσης, πορείας, όπως θέλεις πες το αγαπητέ Ταύρε και πραγματικά αν βγάλεις από μέσα σου την πιο αισιόδοξη πλευρά του εαυτού σου θα μπορέσεις να στρέψεις το τιμόνι σε πιο κοσμικούς προορισμούς που θα σε βγάλουν από τη μιζέρια και την απομόνωση που σε πολλές περιπτώσεις έχεις υποβάλλει τον εαυτό σου το προηγούμενο -μεγάλο- διάστημα. Σίγουρα χρειάζεται θάρρος και αποφασιστικότητα από την πλευρά σου για να διαβάσεις θετικά τα όσα συμβαίνουν στη ζωή σου αυτό το διάστημα, όπως για παράδειγμα στο ενδεχόμενο ενός χωρισμού, ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί αν μέσα από την αναστάτωση και οι δύο πλευρές συνειδητοποιήσουν το βάθος των συναισθημάτων που τους κρατούν μαζί.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Θετικά αναμένεται να λειτουργήσει για εσένα το τρίγωνο ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Ουρανό, αφού έρχεται για να σου δώσει κίνητρα που σε βοηθούν να βγάλεις προς τα έξω τον καλύτερο σου εαυτό. Έτσι στα επαγγελματικά μπορεί να αλλάξεις αντικείμενο, να πάρεις κάποια αύξηση ή να σου υποσχεθούν κάποια μπόνους που θα ανανεώσουν το ενδιαφέρον σου για τη δουλειά και θα σε κάνουν να αποδώσεις περισσότερο. Στην ερωτική σου ζωή θα συνειδητοποιήσεις ότι η άλλη πλευρά έχει τη δύναμη και να σου προκαλεί συναισθήματα, αλλά και κάποιες φορές να παίζει με αυτά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτές οι μέρες είναι από εκείνες που ο Ουρανός από τον Ταύρο μπορεί να έχει έντονα θετική επίδραση στη ζωή σου. Αν είσαι μόνος ή μόνη, η ερωτική σου ζωή αναμένεται να πάρει φωτιά και να δεις ξαφνικά όλα σου τα προβλήματα να φαντάζουν μικρά μπροστά στο μέγεθος των συναισθημάτων που σε κατακλύζουν. Από την άλλη, κάποιες υποθέσεις που μπορεί να μην προχωρούσαν το προηγούμενο διάστημα, έρχονται οι κατάλληλοι άνθρωποι για να σου υποδείξουν που είναι το λάθος και ποια είναι τα εμπόδια εκείνα που θα πρέπει να προσπεράσεις.

ΛΕΩΝ: Κάποιο πρόβλημα υγείας που μπορεί να σε ταλαιπώρησε ή να αποδείχτηκε εμπόδιο στα σχέδια σου, φαίνεται να αποτελεί παρελθόν κι αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο για εσένα αφού δείχνεις να πατάς γερά στα πόδια σου και να πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου και τις δυνάμεις σου. Από την άλλη σε επαγγελματικό επίπεδο προκύπτουν προτάσεις συνεργασίας ή μπαίνεις σε συζητήσεις με τους υπάρχοντες συνεργάτες σου με αποτέλεσμα να αλλάζεις τον τρόπο που δούλευες ως τώρα και να επωφελείσαι σε οικονομικό επίπεδο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Τέλειο! Μ’ ακούς; Τέλειο είναι για εσένα αυτό το τρίγωνο που σχηματίζει η Αφροδίτη από το ζώδιό σου με τον Ουρανό στον Ταύρο, το οποίο από τη μία θα ανανεώσει την ερωτική σου ζωή, δημιουργώντας σου τη διάθεση για παιχνίδι, φλερτ και καταστάσεις έντονο πάθους, τις οποίες σπανίως επιτρέπεις στον εαυτό σου να απολαύσει. Είσαι δημιουργικός και εφευρετικός, γεγονός που σε βοηθάει να πραγματοποιήσεις νέα ξεκινήματα γεμάτος διάθεση και ενέργεια. Δε θα ήταν καθόλου κακή ιδέα να δοκιμάσεις και την τύχη σου παίζοντας κάποιο τυχερό παιχνίδι σήμερα.

ΖΥΓΟΣ: Φαίνεται πως δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου σε αυτή τη φάση και ίσως τρέχεις να κρυφτείς από τον ίδιο σου τον εαυτό. Η παρουσία κάποιων ανθρώπων στη ζωή σου, οι οποίοι φαίνεται να έχουν τις καλύτερες των προθέσεων απέναντί σου, κάπου σε καταπιέζει και ψάχνεις να βρεις λύσεις μέσα όμως από ανορθόδοξους τρόπους. Είναι δηλαδή από εκείνες τις περιόδους που μπορεί να ψάχνεις το ευκαιριακό σεξ και καταστάσεις απαλλαγμένες από συναισθήματα, φοβούμενος τις δεσμεύσεις και τις ευθύνες που μπορεί να έχει μία πιο σταθερή κατάσταση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Υπέροχες αυτές οι μέρες για εσένα αφού θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις νέες γνωριμίες με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο και κάτω από τις πιο περίεργες συνθήκες. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για να σε κάνουν να δεις τη ζωή διαφορετικά και να βάλεις νέους στόχους που είναι πιο κοντά σε όσα πραγματικά θα ήθελες, αλλά ίσως δεν τολμούσες να παραδεχτείς. Αν κάτι θα έπρεπε να προσέξεις σε κάποιες περιπτώσεις είναι να μην παραμυθιαστείς από τις φιλικές προθέσεις που μπορεί να δείχνει ότι έχει κάποιος που σε προσεγγίζει. Σε δεύτερη ανάγνωση μόνο φιλικές δεν είναι και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις δεν το λες και πρόβλημα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα οικονομικά σου δεδομένα, ενδεχομένως και οι οικονομικές ανάγκες αλλάζουν αυτές τις μέρες και καλείσαι να πάρεις αποφάσεις που φαίνεται να τροποποιούν τα πράγματα κυρίως στον τομέα της καριέρας σου. Παρόλο που τα πράγματα είναι θετικά για τους περισσότερους, δεν αποκλείεται κάποιοι να βρεθούν στην ανάγκη να ξεκινήσουν μία δεύτερη δουλειά. Τα βασικά όμως σενάρια θέλουν να έρχονται στη ζωή σου προτάσεις με καλύτερες οικονομικές απολαβές, ενδεχομένως όμως και με περισσότερες ευθύνες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η αλλαγή στη διάθεσή σου και στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα σε κάνει σήμερα πιο τολμηρό και ίσως λίγο πιο τυχοδιώκτη. Έχεις κουραστεί και εσύ ο ίδιος από τη ρουτίνα και τις ανασφάλειες πού μπορεί αυτή να σου δημιουργεί και αποφασίζεις να κάνεις πράγματα που θα σε ανανεώσουν ή θα σου δώσουν κάτι ευχάριστο να περιμένεις. Κάνε μια έκπληξη στο σύντροφό σου! Αιφνιδίασε τον κάνοντας του κάποιο δώρο ή οργανώνοντας ένα ταξίδι και είναι σίγουρο ότι θα βγεις κερδισμένος βλέποντας τη σχέση σας να ανανεώνεται.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οι ανακατατάξεις στον επαγγελματικό σου χώρο φαίνεται να λειτουργούν υπέρ σου, αφού μπορείς να διαπραγματευτείς καλύτερους όρους συνεργασίας κυρίως από οικονομικής απόψεως. Από την άλλη είναι πιθανό να δεις τους λογαριασμούς σου να παίρνουν τα πάνω τους με διάφορους τρόπους που ενδεχομένως αγνοούσες ως τώρα, όπως μια αποζημίωση από ασφαλιστική για κάποιο ατύχημα ή άλλους λόγους υγείας, κάποια επιστροφή φόρου ή ίσως και κάποια κληρονομιά.

ΙΧΘΥΕΣ: Με την Αφροδίτη απέναντι σου να βρίσκεται υπό την επιρροή του Ουρανού στον Ταύρο κάποιες φιλικές σχέσεις αναμένεται να δώσουν δείγματα ότι τουλάχιστον μία από τις δύο πλευρές προσβλέπει στο... κάτι παραπάνω. Αυτό ναι, από τη μία μπορεί να σημαίνει την εκδήλωση του ερωτικού ενδιαφέροντος ανάμεσα σας κι από την άλλη βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ξεκινήσεις μία νέα συνεργασία με κάποιο φίλο σου. Και στις δύο περιπτώσεις μπορείς όντως να βγεις κερδισμένος, αλλά και στις δύο περιπτώσεις επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι ρισκάρεις μία σχέση που ως τώρα φαίνεται να σε καλύπτει.

Πηγή: astrologos.gr