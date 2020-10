Κοινωνία

Σερβιτόρος παρασύρθηκε από μηχανή (βίντεο-ντοκουμέντο)

“Μάχη” για να κρατηθούν στη ζωή δίνουν τόσο ο σερβιτόρος όσο και ο οδηγός της μηχανής.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από ένα τρομακτικό τροχαίο που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα.

Σερβιτόρος, που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από μηχανή που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, εκσφενδονίζοντάς τον σε μεγάλη απόσταση.

Τόσο ο πεζός όσο και ο αλλοδαπός οδηγός της μηχανής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι και νοσηλεύονται στην Εντατική.