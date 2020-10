Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Έτοιμος για τη μεγάλη μάχη με τον Τζόκοβιτς

Την πρόκριση στον τελικό του Ρολάν Γκαρός διεκδικεί ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για την πρόκληση και να διεκδικήσει την είσοδό του στον τελικό του Ρολάν Γκαρός.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς (18:00) που φιγουράρει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η “μονομαχία” αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δύο παίκτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι πέντε φορές με τον Σέρβο να έχει πανηγυρίσει τρεις νίκες, έναντι δύο του Στέφανου.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ναδάλ – Σβάρτσμαν, που αποτελούν το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού.