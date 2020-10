Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της ετυμηγορίας για τα ελαφρυντικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης των καταδικασθέντων. Η εισήγηση της Εισαγγελέως. Αντίστροφη μέτρηση για τις ποινές.

(φωτογραφία αρχείου)

Συνεχίζονται σήμερα οι δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης για τα ελαφρυντικά των καταδικασθέντων μελών της Χρυσής Αυγής. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί.

Την Πέμπτη, η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε να δοθεί μία ελαφρυντική περίσταση που αφορά μη συμμετοχή μέλους σε κακουργηματική πράξη εγκληματικής οργάνωσης, ερμηνεύοντας τη διάταξη 187 του ποινικού κώδικα παράγραφος 6. Η εισαγγελική πρόταση δεν αφορούσε την διευθυντική ομάδα, αλλά μόνο όσους κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη και δεν έχουν τελέσει ή δεν βαρύνονται με κακουργηματική πράξη που σχετίζεται με αυτήν.

Με νέες δηλώσεις επί των ελαφρυντικών, επανήλθε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Κώστας Παπαδάκης, έξω από το Εφετείο. Αναφερόμενος ο κ. Παπαδάκης στα ελαφρυντικά που διεκδικούν οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσε: «Η ελαφρυντική περίσταση της μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 187 παράγραφος 6 του παλιού Ποινικού Κώδικα που επικαλούνται οι υπερασπιστές, εφαρμόζεται όταν η μη τέλεση εγκληματικών πράξεων αφορά την εγκληματική οργάνωση και όχι όταν μια εγκληματική οργάνωση στην οποία έχει καταδικαστεί κάποιος για ένταξη, έχει τελέσει εγκληματικές πράξεις αλλά δεν έχει τελέσει ο ίδιος. Αυτό προκύπτει ευθέως, τόσο από την εισηγητική έκθεση του νόμου, όσο και από ένα βιβλίο, το σύγγραμμα «Ασφάλεια και Ελευθερία» του Ιωάννη Μανωλεδάκη, το οποίο έκαναν σημαία στις αγορεύσεις τους πριν οι συνήγοροι υπεράσπισης, αλλά τώρα το ξέχασαν, διότι αυτά τα οποία γράφει είναι αντίθετα με αυτά τα οποία υποστηρίζουν».

Με αιχμή προς την εισαγγελέα της έδρας, ο κ. Παπαδάκης υποστήριξε ότι «τουλάχιστον η εισαγγελέας όφειλε να το έχει διαβάσει. Ο σκοπός για τον οποίο καθιερώθηκε αυτό το ελαφρυντικό, είναι ότι κάποιο μέλος εγκληματικής οργάνωσης που πράγματι είναι αδρανής και δεν έχει τελέσει αυτά που σχεδιάζει, να μπορεί να αντιμετωπίζεται επιεικέστερα. Όχι όμως κάποιος που βρίσκεται σε μια οργάνωση που έχει τελέσει εγκληματικές πράξεις, που αυτός το ξέρει και επειδή ο ίδιος δεν έχει συμμετάσχει στην τέλεση τους να παίρνει ελαφρυντικό. Συνεπώς, η απονομή της δικαιοσύνης απαιτεί την απόρριψη για όλους τους κατηγορούμενους του ελαφρυντικού αυτού και οφείλουν όσοι δεν έχουν ανοίξει στην εισηγητική έκθεση του νόμου και το βιβλίο του Γιάννη Μανωλεδάκη, το οποίο όπως είπαμε οι ίδιοι οι συνήγοροι υπεράσπισης το ανέφεραν δυο και τρεις φορές στις αγορεύσεις τους, να κάτσουν να το διαβάσουν».