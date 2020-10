Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: Πάνω από 70000 κρούσματα σε 24 ώρες

Τρομάζουν οι αριθμοί στην Ινδία. Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες νεκροί σε μία ημέρα.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό στην Ινδία αυξήθηκε κατά 70.496 τις προηγούμενες 24 ώρες φθάνοντας τα 6,91 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Το ίδιο διάστημα, άλλοι 964 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας να ανέρχεται σε 106.490 νεκρούς ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας στην Ινδία ξεπέρασαν τους 100.000 το Σάββατο. Η Ινδία έγινε έτσι η τρίτη χώρα του κόσμου όπου ξεπεράστηκε αυτό το τρομακτικό ορόσημο, μετά τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, με την υγειονομική κρίση στη χώρα να μη δείχνει να αμβλύνεται.