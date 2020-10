Πολιτική

Μητσοτάκης στη Figaro: Διάλογος με την Τουρκία, μόνο αν σταματήσουν οι προκλήσεις

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα, ο Πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και το Μεταναστευτικό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει με θερμά λόγια για την ισχυρή και έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στη γαλλική εφημερίδα “Le Figaro”.

«Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία ώστε να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την διαρκή και ισχυρή στήριξή του, με λόγια αλλά και με έργα. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα και η Γαλλία είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, στρατηγικοί εταίροι, και προσωπικά θεωρώ τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας μία από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ανανέωση της Ένωσής μας» επισημαίνει.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «ενθαρρυντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» την προοπτική έναρξης των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, τονίζοντας ότι το θέμα που θα συζητηθεί θα είναι ακριβώς αυτό που αναφέρουν τα συμπεράσματα της τελευταίας Συνόδου Κορυφής (1-2 Οκτωβρίου), δηλαδή η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Αλεξία Κεφαλά, o κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ξεκαθαρίζει ότι «η απόφαση της Τουρκίας να ανοίξει ένα τμήμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου (Βαρώσια), στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, συνιστά μία απαράδεκτη πρόκληση. Αποδυναμώνει τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης».

«Η οδός της έντασης οδηγεί σε μέτρα από την ΕΕ σε βάρος της Τουρκίας»

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η Ελλάδα και η ΕΕ επιθυμούν τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία κάτι που όμως προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων. Και παραπέμπει στα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου γίνεται επίκληση των άρθρων των Ευρωπαϊκών Συνθηκών για την επιβολή κυρώσεων καθώς και στην ξεκάθαρη αναφορά ότι τυχόν συνέχιση μονομερών και επιθετικών ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας θα επιφέρει συνέπειες από την πλευρά της Ευρώπης.

«Δύο δρόμοι βρίσκονται μπροστά μας: Αυτός του διαλόγου και της διπλωματίας, του διαλόγου που βασίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, δίχως μονομερείς ενέργειες και στο πλαίσιο του σεβασμού των κανόνων καλής γειτονίας. Η δεύτερη οδός είναι αυτή της κλιμάκωσης και της έντασης, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη σε βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα ότι πιστεύει στον πρώτο δρόμο», τονίζει ο Πρωθυπουργός.

«Κλείνει ένα σκοτεινό επεισόδιο στη δημόσια ζωή της χώρας»

Ερωτηθείς για την ιστορικής σημασίας απόφαση της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή ο Πρωθυπουργός αναφέρει: «Είναι μία πραγματική νίκη για τη Δημοκρατία. Η ετυμηγορία κλείνει ένα σκοτεινό επεισόδιο στη δημόσια ζωή της χώρας. Ως Πρωθυπουργός, πάντοτε απέχω από τον σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων, ως έλληνας πολίτης ωστόσο χαίρομαι, όπως οι υπόλοιποι συμπολίτες μου, που αυτό το κόμμα χαρακτηρίστηκε (από το δικαστήριο) εγκληματική οργάνωση».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην εφημερίδα Le Figaro:

Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, χαιρετίσατε την απόφαση των κρατών μελών να προειδοποιήσουν την Τουρκία απέναντι στο ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες προκλήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σε μία επόμενη ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Πιστεύετε ότι η Τουρκία, η οποία συνεχίζει να διεκδικεί ένα μερίδιο των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή, θα υποκύψει σε αυτήν την προειδοποίηση;

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας για την προάσπιση των συμφερόντων της ίδιας και των κρατών μελών της. Το Συμβούλιο επανέλαβε επίσης την απόλυτη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο, καταδικάζοντας απερίφραστα την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλωστε, η απόφαση της Τουρκίας να ανοίξει ένα τμήμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου (Βαρώσια), στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, συνιστά μία απαράδεκτη πρόκληση. Αποδυναμώνει τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Η Ελλάδα, όπως και η ΕΕ, επιθυμεί τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, αλλά οι κανόνες υπάρχουν για να τους σεβόμαστε. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας Συνόδου Κορυφής της ΕΕ τέθηκε επί τάπητος η επανεξέταση κρίσιμων ερωτημάτων όσον αφορά την σχέση με την Τουρκία, όπως για την τελωνειακή ένωση αλλά και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Και κατέστη σαφές ότι εάν συνεχίσει να ενεργεί μονομερώς και επιθετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με συνέπειες. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε σχετικά άρθρα των ευρωπαϊκών συνθηκών, ειδικότερα στο άρθρο 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αμφότερα αφορούν τις κυρώσεις.

Θα ήθελα μάλιστα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία ώστε να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την διαρκή και ισχυρή στήριξή του, με λόγια αλλά και με έργα. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα και η Γαλλία είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, στρατηγικοί εταίροι, και προσωπικά θεωρώ τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας μία από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ανανέωση της Ένωσής μας.

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για να διευθετηθούν οι διαφορές τους; Ποια είναι η ημερήσια διάταξη;

Αναμένουμε να αρχίσουν σύντομα οι διερευνητικές επαφές. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: Στο πλαίσιο της Γερμανικής διαμεσολάβησης συμφωνήσαμε ότι οι συζητήσεις θα ξαναρχίσουν από το σημείο όπου διακόπηκαν τον Μάρτιο του 2016. Επιτρέψτε μου να αποσαφηνίσω ότι το θέμα αυτών των συζητήσεων, όπως και των προηγούμενων γύρων, μένει απαράλλαχτο: Είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Είναι η μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία. Μιλάμε, δηλαδή, για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Αυτό και μόνο. Στο μεσοδιάστημα μπορούν να γίνουν παράλληλες συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και -γιατί όχι- ανάμεσα σε εμένα και τον Πρόεδρο της Τουρκίας, η οποία δεν προγραμματίζεται αυτή τη στιγμή αλλά δεν αποκλείω κανένα ενδεχόμενο. Ξαναλέω ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτές τις επιλογές μόνο εάν η Τουρκία σταματήσει τις προκλήσεις.

Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα έχει μία μαξιμαλιστική αντίληψη της περιοχής και καταγγέλλει την έλλειψη θαλάσσιου χώρου. Τι απαντάτε σε αυτό;

Μοναδική πυξίδα μας είναι το Διεθνές Δίκαιο. Δύο δρόμοι βρίσκονται μπροστά μας: Αυτός του διαλόγου και της διπλωματίας, του διαλόγου που βασίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, δίχως μονομερείς ενέργειες και στο πλαίσιο του σεβασμού των κανόνων καλής γειτονίας. Η δεύτερη οδός είναι αυτή της κλιμάκωσης και της έντασης, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη σε βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα ότι πιστεύει στον πρώτο δρόμο. Η έναρξη των διερευνητικών επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες αποτελεί ένα ενθαρρυντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι προτιμότερο να δώσουμε μία ευκαιρία στη διπλωματία, προκειμένου να βρούμε μία κοινά αποδεκτή λύση. Εάν, τελικά, εξακολουθούμε να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε, τότε θα πρέπει να απευθυνθούμε στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Ανακοινώσατε μία συμφωνία στρατηγικής-άμυνας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Πότε θα υπογραφεί; Τι προβλέπει;

Προβλέπει ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας θα αποκτήσουν άμεσα μία μοίρα 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale, ώστε να αντικαταστήσουμε τα παλιά μαχητικά Mirage. Η σύμβαση θα υπογραφεί τους προσεχείς μήνες. Έξι από τα αεροσκάφη θα είναι καινούργια, 12 θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα από την γαλλική Πολεμική Αεροπορία. Η εκτίμησή μας είναι ότι -και πιστεύω ότι αυτό είναι απόλυτα εφικτό- ότι το πρώτο αεροσκάφος θα προσγειωθεί στην Ελλάδα στα μέσα του 2021 και τα υπόλοιπα θα φτάσουν το αργότερο στις αρχές του 2022.

Αυτή η απόφαση θα ενισχύσει την αποτρεπτική μας δυνατότητα, σε συνδυασμό με τα εκσυγχρονισμένα μαχητικά F-16 και τα υπόλοιπα ελληνικά φτερά. Επίσης, το Πολεμικό Ναυτικό μας ξεκινά τις διαδικασίες για την προσθήκη τεσσάρων καινούργιων φρεγατών πολλαπλών ρόλων στον στόλο του, μαζί με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση τεσσάρων υφιστάμενων φρεγατών MEKO. Συνολικά, έπειτα από μία δύσκολη δεκαετία οικονομικής κρίσης, το οπλοστάσιο και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεών μας ενισχύεται σημαντικά.

Η Ελλάδα παραμένει πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.

Στο μεταναστευτικό επισημαίνεται από διάφορες ΜΚΟ που κατηγορούν τους Έλληνες λιμενικούς ότι επαναπροωθούν λέμβους. Ταυτόχρονα, μετά την πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας, υπάρχει η εντύπωση ότι το μεταναστευτικό παραμένει ένα εκρηκτικό ζήτημα. Πώς σχεδιάζετε να δράσετε;

Το ελληνικό Λιμενικό έχει διαψεύσει εξ αρχής αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι προέρχονται από τουρκικές πηγές. Τέτοιου είδους καταγγελίες συνιστούν προσβολή για το Λιμενικό Σώμα μας, το οποίο κυριολεκτικά έχει διασώσει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στη θάλασσα. Τα νησιά μας πάντοτε προσέφεραν καταφύγιο σε αυτούς που το είχαν περισσότερο ανάγκη. Κάνουμε μία εξαιρετικά δύσκολη δουλειά όσον αφορά την προστασία των συνόρων, την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών και την εξέταση των αιτημάτων τους για χορήγηση ασύλου, αλλά απαιτείται ένα ευρωπαϊκό έργο σε αυτό το ζήτημα. Είναι απαραίτητο.

Η τρομερή πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας στη Λέσβο ανέδειξε την τεράστια πρόκληση που δημιουργεί η μαζική μετανάστευση ειδικά στα νότια σύνορα της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη της αυτό το ζήτημα. Οι προτάσεις για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελούν μία καλή βάση, ακόμα κι αν είναι αναγκαίες σημαντικές βελτιώσεις με περισσότερη αλληλεγγύη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποτύχει εκ νέου. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν κοινοί κανόνες για το άσυλο, για όλους, με μία διαδικασία δίκαιου επιμερισμού των βαρών. Κάθε χώρα να αναλάβει ένα μέρος της ευθύνης.

Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε όσον αφορά την καταδικαστική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης σε βάρος του νεοναζιστικού κόμματος Χρυσής Αυγής, έπειτα από πεντέμισι χρόνια δίκης, και τον χαρακτηρισμό του ως εγκληματική οργάνωση;

Ναι. Είναι μία πραγματική νίκη για τη Δημοκρατία. Η ετυμηγορία κλείνει ένα σκοτεινό κεφάλαιο στη δημόσια ζωή της χώρας. Ως Πρωθυπουργός, πάντοτε απέχω από τον σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων, ως Έλληνας πολίτης ωστόσο χαίρομαι, όπως οι υπόλοιποι συμπολίτες μου, που αυτό το κόμμα χαρακτηρίστηκε (από το δικαστήριο) εγκληματική οργάνωση.