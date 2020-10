Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: ο Τσίπρας ευνόησε την Χρυσή Αυγή και άλλες εγκληματικές συμμορίες

Οι αναφορές του Υπ. Ανάπτυξης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, την «συνεργασία» ΣΥΡΙΖΑ-Χρυσής Αυγής στην Βουλή, τα λάθη του πολιτικού συστήματος και τις προσωπικές του απόψεις.

«Όταν έσπευδαν στον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν τον νέο Ποινικό Κώδικα, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ξέρανε ότι εκκρεμούσε η δίκη της Χρυσής Αυγής και ότι θα κρίνονταν οι κατηγορούμενοι με ευνοϊκότερους όρους», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας ότι προβλέπονταν σε αυτόν αρκετά χαμηλότερες ποινές για όσους καταδικαστούν για όποιο αδίκημα, καθώς προβλεπόταν χαμηλότερος έκτισης ποινής.

«Ο προηγούμενος Ποινικός Κώδικας προέβλεπε την στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ο νέος δεν το προβλέπει. Επομένως, ο Ποινικός Κώδικας που ψήφισε ο Τσίπρας ευνοεί την Χρυσή Αυγή», επεσήμανε ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερωτήματα, είπε ότι τότε η Νέα Δημοκρατία είχε αποχωρήσει από την Βουλή, καθώς η διαδικασία γινόταν λίγες ημέρες πριν τις εκλογές και η ΝΔ θεωρούσε ότι η Βουλή έχει διαλυθεί, ενώ ανέφερε ότι οι διατάξεις δεν άλλαξαν ούτε όταν υπήρξαν τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα, καθώς ακόμη και για μία στιγμή να έχει ψηφιστεί ΠΚ με ευνοϊκότερους όρους, αυτός ισχύει για τους κατηγορούμενους.

Ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση δρομολογεί προς ψήφιση το κώλυμα εκλογιμότητας για καταδικασμένους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι κατά την διάρκεια της παρουσίας της Χρυσής Αυγής στην Βουλή, υπήρξε «συνεργασία» του ΣΥΡΙΖΑ από τους βουλευτές της σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα, όπως η καταψήφιση της εκλογής Δήμα στην ΠτΔ, η οποία οδήγησε σε εκλογές, ενώ ανέφερε ότι ακόμη ότι αν δεν είχε αρνηθεί το ΚΙΝΑΛ να στηρίξει τον εκλογικό νόμο που ήθελε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που προέβλεπε και μείωση του ορίου εισόδου στην Βουλή, σήμερα η Χρυσή Αυγή θα ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα, με 9 βουλευτές.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου Γιάννη Στρατάκη, επεσήμανε ότι ακόμη όταν είχε ενταχθεί στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό είχε θέσει όρο να μην υπάρξει συνεργασία με στελέχη της Χρυσής Αυγής, ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης, που έγινε εν μέσω έντασης, ανέφερε ότι «αποστρέφεται κάθε είδος ολοκληρωτισμού».

«Είναι γνωστό στην Ιστορία ότι σε κάθε οικονομική κρίση, «ανεβαίνουν» τα άκρα, όπως έγινε και στην Ελλάδα την εποχή των συγκεντρώσεων στις πλατείες που έλεγαν «να καεί το μπουρδέλο η Βουλή», όταν υπήρχαν τα γεγονότα στην Marfin, όταν κάηκε το «Αττικόν» και όταν κυνηγούσαν τους βουλευτές και τους έριχναν αντικείμενα», είπε ο κ. Γεωργιάδης, λέγοντας ότι κόμματα όπως η Χρυσή Αυγή, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ «φούσκωσαν» τότε εν μέσω κρίσης και ύστερα «ξεφούσκωσαν», λέγοντας ότι το πολιτικό σύστημα έχει κάνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας κενό και χώρο σε τέτοια «φαινόμενα». Η Χρυσή Αυγή «ανέβηκε» στην πλατεία των αναγακτισμένων, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σε ότι αφορά την παλαιότερη δήλωση του ότι «ο Κώστας Καραμανλής ξεπούλησε την Μακεδονία», ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι τότε αυτή ήταν η θέση του ΛΑΟΣ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αργότερα ο τότε Πρωθυπουργός δεν ψήφισε την συμφωνία και άσκησε το βέτο στο Βουκουρέστι το 2008, λέγοντας ότι επομένως δεν υπάρχει κάποιο θέμα επ΄ αυτού.

Ακόμη, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι, όπως από την πρώτη στιγμή έλεγε η ΝΔ, από την στιγμή που κυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών έχει τεθεί σε ισχύ και δεν αλλάζει, σημειώνοντας μάλιστα ότι όταν αυτή πάει στην Βουλή προς ψήφιση, εκείνος θα είναι εισηγητής στα θέματα που αφορούν το υπουργείο Ανάπτυξης.