Αθλητικά

Παναγιώτης Γιανννάκης: Η αλήθεια για την σχέση του με τον Γκάλη (βίντεο)

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ σε μία σπάνια συνέντευξη στο "The 2Night Show". Ποια η γνώμη του για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, οι μέρες δόξες στον Άρη και η σχέση του με τον Νίκο Γκάλη.