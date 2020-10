Life

“The 2Night Show”: Η Νόνη Ιωαννίδου μιλά για τον θάνατο του συζύγου της και συγκινεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Νόνη Ιωαννίδου μιλά για την συμμετοχή της στη σειρά του ΑΝΤ1, "Ήλιος", την καριέρα της, τα δώδεκα ασκητικά χρόνια στον Παρνασσό και τον θάνατο του συζύγου της, Άκη Τριανταφύλλου.