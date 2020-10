Οικονομία

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Διεθνής διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση τους

Τι αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας για την αποκρατικοποίηση του μεγαλύτερου ναυπηγείου της ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπουργείου Οικονομικών, "Εκκινεί σήμερα ο διεθνής διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, του μεγαλύτερου Ναυπηγείου της χώρας αλλά και ολόκληρης της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για το δεύτερο περιουσιακό στοιχείο υπό ειδική διαχείριση μετά την ΕΛΒΟ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, που βαίνει προς αξιοποίηση.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό της έργο, εξυγιαίνει και επαναδραστηριοποιεί σημαντικές επιχειρήσεις με χρόνια προβλήματα, με στόχο την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας".