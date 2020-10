Οικονομία

Κορονοϊός: Οι πέντε προτάσεις για ανάκαμψη του Τουρισμού

Πέντε προτάσεις για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό μοντέλο κατέθεσε ο υπουργός Τουρισμούμ, Χάρης Θεοχάρης.

Η παρέμβαση του κ. Θεοχάρη για τον βαριά «χτυπημένο» κλάδο του τουρισμού έγινε σε τηλεδιάσκεψη του Διεθνούς Φόρουμ Ενέργειας (IEF), με θέμα τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην αγορά ενέργειας, στις διεθνείς αερομεταφορές και στον τουρισμό.

«Η πανδημία αποκάλυψε μια ευκαιρία για διαφορετικές και πιο αυθεντικές εμπειρίες. Πρέπει να προβληματιστούμε όλοι για το μέλλον του τουρισμού και για τους ευαίσθητους δεσμούς μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος. Πρέπει να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία: με εργασία για ένα πιο βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικό τουριστικό μοντέλο», υποστήριξε ο Έλληνας υπουργός κατά την τοποθέτησή του.

Οι 5 προτάσεις για τον τουρισμό

Αναλύοντας τους πέντε άξονες προτάσεων, ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι χρειάζεται:

Κοινή στρατηγική χωρίς οριζόντιους περιορισμούς. «Καθώς οι χώρες καταφέρνουν να περιορίσουν τον ιό, οι γενικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία από και προς άλλες περιοχές ή κράτη - μέλη με παρόμοιο επιδημιολογικό προφίλ, θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένα μέτρα, ως συμπλήρωμα της φυσικής απόστασης, της αποτελεσματικής ανίχνευσης και του ελέγχου τυχόν ύποπτων περιπτώσεων». Τόνωση της ζήτησης. «Ο τουρισμός εσωτερικού αλλά και εντός της ΕΕ θα κυριαρχήσει στο προσεχές διάστημα. 267 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (62% του πληθυσμού) πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα ιδιωτικό ταξίδι αναψυχής ετησίως και το 78% των Ευρωπαίων περνούν τις διακοπές τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η Ελλάδα εισήγαγε με επιτυχία το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, για να υποστηρίξει τον εσωτερικό τουρισμό». Το εμβόλιο. «Επενδύοντας στην έρευνα», επισήμανε ο Έλληνας υπουργός, «χτίζεις σχέσεις και υποστηρίζεις την έγκαιρη πρόσβαση σε ένα εμβόλιο. Η υποστήριξη της βιομηχανίας. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάκαμψης για τομείς που πλήττονται από την κρίση. Τέτοιες στρατηγικές θα πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να υποστηρίξουν επιχειρήσεις τουρισμού και συναφείς υπηρεσίες». Η στρατηγική αναπροσαρμογή. «Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τοπικά, περιφερειακά και εθνικά μέτρα ώστε να τεθεί το οικοσύστημα του τουρισμού σε σταθερή βάση», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Τεράστιες οι απώλειες

Μιλώντας για τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών της πανδημίας, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι «η απότομη και ξαφνική πτώση των αφίξεων έθεσε σε κίνδυνο εκατομμύρια θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η τεράστια πτώση της διεθνούς ταξιδιωτικής ζήτησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 μεταφράζεται σε απώλεια 440 εκατομμυρίων διεθνών αφίξεων και περίπου 460 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από έσοδα από το διεθνή τουρισμό.

Η επιστροφή στα επίπεδα του 2019, όσον αφορά στις αφίξεις τουριστών, θα διαρκέσει από 2½ έως 4 χρόνια. Στην τηλεδιάσκεψη του Διεθνούς Φόρουμ Ενέργειας, το οποίο είναι ένας διακυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση των κοινών ενεργειακών συμφερόντων μεταξύ των μελών του και του οποίου οι διετείς υπουργικές συναντήσεις είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση υπουργών Ενέργειας στον κόσμο, συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού κ. Zurab Pololikashvili, ο Πρόεδρος της Delta Airlines International κ. Steve Sear, η Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Έρευνας Πετρελαίου και Αερίου Wood Mackenzie κυρία AnnLouise Hittle και η κυρία Joanne Shore, Πρόεδρος της Downstream Petroleum Markets, LLC.