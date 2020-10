Υγεία - Περιβάλλον

Συναγερμός για κρούσματα κορονοϊού σε αστυνομικά τμήματα

Ανησυχία στην ΕΛΑΣ μετά τα απανωτά κρούσματα κορονοϊού σε αστυνομικούς.

Νέα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφηκαν σε Πάτρα και Ακαρνανία,

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, αστυνομικός που υπηρετεί στην Πάτρα, διαγνώσθηκε θετικός στον ιό.

Ο αστυνομικός υπηρετεί στο Α Αστυνομικό Τμήμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αστυνομικός μπήκε σε καραντίνα, ενώ και στις δύο υπηρεσίες έχουν ληφθεί άμεσα τα μέτρα βάσει του πρωτοκόλλου.

Την ίδια ώρα, στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας, καταγράφτηκαν δυο ακόμα κρούσματα κορονοϊού σε αστυνομικούς.