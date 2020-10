Life

“Καφέ της Χαράς”: μια φούντωση, μια φλόγα στο Κολοκοτρωνίτσι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εξαφάνιση και τα ερωτικά πάθη “σκορπίζουν” διχόνοια και ευτράπελα, στο σημερινό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Στο αποψινό επεισόδιο του «Καφέ της Χαράς», στις 21:00, στον ΑΝΤ1, η Χάιδω εξαφανίζεται από το χωριό.

Ο Τάσος, η Αρετή αλλά και οι υπόλοιποι συγχωριανοί την ψάχνουν. Κανείς δεν την έχει δει, ούτε γνωρίζει πού μπορεί να έχει πάει. Οι υποψίες αρχίζουν να οργιάζουν.

Με αρχηγό τη Στέλλα, κάποιοι θεωρούν υπεύθυνο της εξαφάνισής της, τον Τάσο. Φτάνουν στο σημείο να εικάζουν ότι μπορεί και να την έχει σκοτώσει.

Το χωριό διχάζεται και πάλι. Ο Περίανδρος επιτίθεται στη Στέλλα, με την κατηγορία ότι συκοφαντεί τους συντοπίτες του μια ξένη που δεν τους γνωρίζει καν.

Ο Μάνος συνειδητοποιεί ότι είναι παράφορα ερωτευμένος με τη Βάλια και της το εξομολογείται και επειδή τα αισθήματα είναι αμοιβαία δεν αργεί να επέλθει το «μοιραίο».

Αλλά κι άλλη μια ερωτική φλόγα ‘‘ξυπνάει’’ και δυναμώνει. Εκείνη του Φατσέα για τη Σταυρούλα!

#ToKafeTisXaras