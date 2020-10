Οικονομία

Σταϊκούρας: Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σύντομα στη Βουλή ο Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών. Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για το πρόγραμμα “Γέφυρα”.

Εάν έρθουν ακόμα περισσότεροι πολίτες να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα “Γέφυρα”, «θα αυξήσουμε τον προϋπολογισμό», διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλη Κατρίνη.

Ο Υπουργός Οικονομικών, που υπενθύμισε την πρόσφατη ρύθμιση για παράταση του προγράμματος “Γέφυρα” κατά ένα μήνα τόνισε ότι «δεν κάναμε καμία περικοπή στα ποσά που βάλαμε στον κρατικό προϋπολογισμό. Όλα εξαρτώνται από το πόσοι πολίτες θα υποβάλλουν αιτήσεις», είπε ο κ. Σταϊκούρας στον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, που ζήτησε στοιχεία τόσο για τον αριθμό των αιτήσεων όσο και για τον αριθμό των ρυθμίσεων.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, οι ρυθμίσεις δανείων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα διενεργηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. «Επί του παρόντος, βρισκόμαστε στη φάση υποβολής αιτήσεων, ακολούθως θα έρθει η φάση ρύθμισης δανείων και μετά θα προβούμε στη φάση της κρατικής επιδότησης. Το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 108 εκατ. ευρώ για το 2020, και στα 280 εκατ. ευρώ για το 2021. Είναι προφανές ότι όσοι ρυθμίσουν τα δάνειά τους, θα αποφύγουν δυσμενείς συνέπειες. Και θα καταφέρουν να τα ρυθμίσουν, λόγω της γενναίας επιδότησης που δίνουμε», είπε ο Υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε επίσης και στο νομοσχέδιο που θα καταθέσει το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή με το οποίο θα θεσπίζεται το νέο πλαίσιο διευθέτησης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας. Σε αυτό, σημείωσε ο Υπουργός, «εντάσσονται μέτρα κοινωνικής προστασίας ώστε οι πολίτες να διασώσουν τη πρώτη κατοικία τους».

Όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, θεσπίζουμε μια νέα εξωδικαστική συνεργασία για τα νοικοκυριά, σε αντιδιαστολή με τον νόμο Κατσέλη, που τα υποχρέωνε να προσφύγουν στα δικαστήρια και να περιμένουν έως 12 έτη για να δουν λύση στο πρόβλημά τους.

«Με τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, οι πολίτες μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους προς τράπεζες και το Δημόσιο, σε έως και 240 δόσεις, αριθμός διπλάσιος από τις 120 που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις, η μηνιαία δόση που θα καλούνται να πληρώσουν οι οφειλέτες θα περιορίζεται στο μισό», επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας και συνέχισε: «Παράλληλα, παρέχουμε επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας στα ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά υποστηρίζοντας την προσπάθειά τους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους». Υπογράμμισε επίσης ότι «εάν κάποιο νοικοκυριό έχει πλήρη αδυναμία και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει καμία ρύθμιση, δίνουμε δυνατότητα απαλλαγής από όλα τα χρέη του».

«Λαμβάνουμε μέριμνα, ώστε το σπίτι να το αγοράσει ένας φορέας, και να του το παραχωρήσει ώστε να παραμείνει σε αυτό. Έτσι δεν θα φύγει ο ευάλωτος από το σπίτι του, και εφόσον ανακάμψει οικονομικά στο μέλλον, έχει την αποκλειστική δυνατότητα να το επαναγοράσει. Με το νόμο αυτό δίνουμε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μια πραγματική και ουσιαστική 2η ευκαιρία», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει «με αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη το ευαίσθητο ζήτημα της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και θα συνεχίσει να το κάνει διασφαλίζοντας τη στήριξη όσων έχουν πραγματικά ανάγκη αλλά διατηρώντας την αναγκαία και πολύτιμη κουλτούρα πληρωμών».

Εξάλλου, στο μέρος της ερώτησης του κ. Κατρίνη για τα “κόκκινα δάνεια”, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ουδείς είναι ικανοποιημένος από ένα ύψος 65 δισεκ. ευρώ που βρίσκονται σήμερα. «Είναι ένα ουσιαστικό, σοβαρό πρόβλημα που έχει η ελληνική οικονομία, αλλά δεν είμαστε και στα 104 δισεκ. που ήμασταν πριν τέσσερα χρόνια..»