“Παρουσιάστε!”: η επιθεώρηση από την “τρόικα” και το τρελό μπέρδεμα (εικόνες)

Κωμικές καταστάσεις, που χρωματίζουν με χαμόγελα τα πρώτα βράδια της εβδομάδας, των τηλεθεατών του ΑΝΤ1.

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00, στον ΑΝΤ1, δύο στρατόπεδα και όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από αυτά, κρατούν ξεχωριστή συντροφιά, με άφθονο γέλιο, στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Πάρτε μια γεύση από τα νέα επεισόδια…

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 5

Η Τρόικα καταφθάνει! Ή μάλλον... η «στρατόικα», η ανεξάρτητη επιτροπή δαπανών (αποτελείται από τον Σταμάτη Γεωργή και την Άννη Γεωργή) που βάζει χέρι σε κάθε αλόγιστη δαπάνη και σπατάλη στα στρατόπεδα. Ο Ταξίαρχος προειδοποιεί τους δύο διοικητές για βαριά καμπάνα σε όποιο στρατόπεδο βρεθεί έστω και οδοντογλυφίδα εκτός προϋπολογισμού κατά την επιθεώρηση.

Ο Γούλας όμως, κουφαμένος μετά από επίδειξη όλμων, ακούει λάθος και νομίζει ότι η επιτροπή έρχεται για να δει χλιδές και σπατάλες.

Την ίδια ώρα, ο Καρυπίδης επενδύει σε παράνομες «μπίζνες» εντός στρατοπέδου για να ξεχρεώσει τους αδίστακτους τοκογλύφους που τον κυνηγάνε.

Κι ενώ ο Γούλας στολίζει το στρατόπεδό του με φανφάρες και υπερβολές, ο Σκορδάς πασχίζει να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα πριν την έλευση των «τεχνοκρατών»...



Τρίτη 13 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 6

Έχοντας καταλάβει επιτέλους τον πραγματικό σκοπό της επιθεώρησης, ο Γούλας περνάει «λαθραία» τον αδικαιολόγητο εξοπλισμό του στο στρατόπεδο του Σκορδά.

Ο Σκορδάς μαθαίνει ότι η καμπάνα θα πιάσει και τους δυο, ανεξάρτητα απ' το πού θα βρεθεί σπατάλη και προσπαθεί κρυφά να συμμαζέψει την κατάσταση στο γειτονικό στρατόπεδο.

Τα «Μαγειρευτά της Μανούλας σου...» επιτέλους αποκτούν καταχώρηση στο internet και δέχονται τις πρώτες τους κριτικές. Φυσικά είναι απαράδεκτες, και ο Φίλης αναγκάζει την Φραντζέσκα να το παίξει πιο «μανούλα» μπας και φέρουν καμία πελατεία της προκοπής. Κι αν δεν τα βγάλει πέρα η αδερφούλα του, εκείνη θα πρέπει να κερδίσει πελατεία με «άλλους τρόπους»...

Στον ρόλο του Σταμάτη Γεωργή ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Στον ρόλο της Άννης Γεωργή η Μαριλού Κατσαφάδου.

