Παράξενα

Τουρίστες έκλεψαν λεωφορείο και έκαναν βόλτες… χορεύοντας γυμνοί

Περιπολικό ακινητοποίησε το λεωφορείο, αλλά οι τουρίστες πετάχτηκαν από την πόρτα και τα παράθυρα και κατάφεραν να διαφύγουν.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Πόρο. Μία παρέα τουριστών, πιθανότατα σε κατάσταση μέθης, παραβίασαν ιδιωτικό λεωφορείο της τοπικής συγκοινωνίας, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στο δυτικό λιμάνι του νησιού, κατάφεραν να το βάλουν μπροστά και ξεκίνησαν να κάνουν βόλτες… χορεύοντας γυμνοί μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το saronicmagazine.gr, το λεωφορείο που οδηγούσαν οι μεθυσμένοι τουρίστες, γύρισε όλο το νησί δύο φορές και έφτασε μέχρι την περιοχή του Μοναστηριού. Το λεωφορείο έγινε αντιληπτό από τον φρουρό του ΚΕ Πόρου, ο όποιος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Λίγο αργότερα, περιπολικό εντόπισε και ακινητοποίησε το όχημα. 10-13 τουρίστες πετάχτηκαν από την πόρτα και τα παράθυρα και κατάφεραν να διαφύγουν. Συνελήφθη ο άνδρας που οδηγούσε το κλεμμένο λεωφορείο και αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Στο όχημα δεν υπήρξαν φθορές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.