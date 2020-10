Life

“Άγριες Μέλισσες”: σχέσεις στα άκρα, παγίδες και ψυχοφθόρες δοκιμασίες (εικόνες)

Καταιγιστική δράση, ανατροπές και περιπετειώδεις εξελίξεις για τους ήρωες, στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Στον ρόλο της Μαντάμ Κούλας η Ναταλία Τσαλίκη - Στον ρόλο του Τάκη Δοξαρά ο Αργύρης Πανταζάρας

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 21

Μια εβδομάδα αργότερα, το Διαφάνι δεν προλαβαίνει ακόμα να μετρήσει τις πληγές του από τις απανωτές τραγωδίες που συνέβησαν. Ο Νικηφόρος προσπαθεί να κουμαντάρει την περιουσία των Σεβαστών αλλά τα βρίσκει σκούρα και κάποιες αποφάσεις του τον φέρνουν σε σύγκρουση με τη Μυρσίνη και τον Κωνσταντή. Ο Δούκας χρησιμοποιεί τους δύο συμμάχους που του έχουν απομείνει προκειμένου τα πράγματα να γίνουν με τον τρόπο τον δικό του και όχι του Νικηφόρου. Η Δρόσω μένει, πλέον, στην Αθήνα στο σπίτι του Ανέστη ενός παλιού φίλου του πατέρα της αλλά το περιβάλλον κάθε άλλο παρά φιλικό είναι. Πιάνει δουλειά στο κουτούκι του Ανέστη κι εκεί θα κάνει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Ο Νικηφόρος κάνει μια πρόταση στον Λάμπρο που θα φέρει νέες αναταραχές στους Σεβαστούς. Η Ελένη βγαίνει από την απομόνωση και έχει επιτέλους το πρώτο της επισκεπτήριο. Όμως, ο Βόσκαρης συνεχίζει να της κάνει τη ζωή δύσκολη και το ίδιο βράδυ η Ελένη θα καταλάβει, με τον πιο εφιαλτικό τρόπο, τι θέλει επιτέλους από εκείνη.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 22

Η Ελένη υπομένει σιωπηλά τα βασανιστήρια του Βόσκαρη, ενώ ταυτόχρονα παλεύει με τις ενοχές της για τα τελευταία τραγικά γεγονότα. Ο Νικηφόρος ζητάει από τον Λάμπρο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμμετέχει κι αυτός στον Συνεταιρισμό, μ’ όλη την περιουσία των Σεβαστών. Στην Αθήνα, η Δρόσω γνωρίζει τον Τάκη, έναν λαϊκό μουσικό που τη φλερτάρει ανοιχτά. Ο Παναγιώτης αναγκάζεται να ομολογήσει στον Προκόπη πως σχεδιάζει να φύγει μετανάστης στην Αμερική. Η Βιολέτα επισκέπτεται τον Μιλτιάδη στην κλινική και συνειδητοποιεί πόσο ανησυχητική είναι η κατάστασή του. Κι ενώ οι δύο σύμμαχοι του Δούκα στήνουν την πρώτη παγίδα στον Νικηφόρο, ο Δούκας στήνει τη δική του παγίδα στη Μυρσίνη.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 23

Ο Νικηφόρος παλεύει να αντιμετωπίσει την απεργία των εργατών. Σε αυτή του την προσπάθεια τον βοηθούν η Ασημίνα και η Ανέτ. Ο Λάμπρος αρνείται να δεχτεί τον Νικηφόρο στον Συνεταιρισμό, σεβόμενος την απόφαση των υπόλοιπων μελών. Η Μυρσίνη μαθαίνει πως ο Δούκας ζήτησε να την δει και, παρά τον φόβο της, είναι αποφασισμένη να πάει για να του εξηγήσει. Ο Νέστορας παλεύει με τις τύψεις του και η Βιολέτα απελπίζεται με την κατάσταση του Μιλτιάδη που χειροτερεύει. Μαζί με τον Λάμπρο, θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον και τη θεραπεία του Μιλτιάδη. Η Δρόσω δείχνει ενδιαφέρον για την πρόταση συνεργασίας του Τάκη για να γίνει τραγουδίστρια παρότι ο κύριος Ανέστης την αποτρέπει από μια τέτοια εργασία. Η Ελένη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συγκρατούμενή της Χατζίδου, ενώ ο Βόσκαρης συνεχίζει το παιχνίδι του μαζί της αλλά η Ελένη έχει αρχίσει να τον υποψιάζεται.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 24

Ο Δούκας αποφασίζει να μην ακολουθήσει το σχέδιό του, στη συνάντησή του με τη Μυρσίνη και όλα θα πάρουν απρόβλεπτη τροπή. Από την άλλη, η Μυρσίνη προκειμένου να τη βοηθήσει ο Κωνσταντής να τα ξαναβρεί με τον Δούκα, του εκμυστηρεύεται τον λόγο που ο πατέρας του είναι θυμωμένος μαζί της, παρουσιάζοντας, όμως, μια διαφορετική εκδοχή στα γεγονότα. Ο Νικηφόρος καταφέρνει να πείσει τους αγρότες να παρευρεθεί σε μια συνέλευσή τους με σκοπό να μπει κι εκείνος στον Συνεταιρισμό, αλλά ο Λάμπρος θα βάλει εμπόδια στα σχέδιά του. Η Ασημίνα συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του άντρα της και να τον υποστηρίζει ενώ η κατάσταση του Μιλτιάδη δείχνει να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Η Δρόσω βρίσκεται αντιμέτωπη με κάποια ψέματα της Φανής και το ίδιο βράδυ θα βρεθεί στον δρόμο. Τότε θα βρει στο πρόσωπο του Τάκη, τον σωτήρα της. ‘Η μήπως όχι; Στο μεταξύ, η κατάσταση στη φυλακή γίνεται ολοένα και πιο ανυπόφορη και η Ελένη πείθει τις άλλες κρατούμενες να ξεκινήσουν απεργία πεινάς, ενώ η Μυρσίνη θα δεχθεί μια επίσκεψη από έναν μυστηριώδη άντρα που έχει κοινούς σκοπούς μ’ εκείνη.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 25

Η απεργία πείνας στη φυλακή συνεχίζεται και οι κρατούμενες, μ’ εκπρόσωπο την Ελένη, μεταφέρουν τα αιτήματά τους στον Βόσκαρη που δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, που ανησυχεί την Ελένη. Η Βιολέτα, καταρρακωμένη από την κατάσταση του Μιλτιάδη, ο οποίος μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική όπου θα εκτίσει και την ποινή του, μαθαίνει με τον πιο άσχημο τρόπο για τη φυγή του Παναγιώτη στην Αμερική. Ο Νικηφόρος πείθει τον Λάμπρο να τον βοηθήσει να μπει στον Συνεταιρισμό και το ίδιο κιόλας βράδυ οι αγρότες ψηφίζουν γι’ αυτό. Ο Δούκας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Νικηφόρο τον οποίο βγάζει από την κεφαλή των επιχειρήσεών του και την αναθέτει στον Κωνσταντή. Θα το δεχτεί ο Νικηφόρος ή έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του; Η Δρόσω περνάει μ’ επιτυχία την πρώτη της οντισιόν ως τραγουδίστρια. Όμως, ο κόσμος της νύχτας, και μάλιστα στην Τρούμπα, δεν είναι αυτός που φαντάζεται και το βάζει στα πόδια. Η Ελένη οδηγείται στο σπίτι του Βόσκαρη για να το καθαρίσει και εκεί θα έρθει αντιμέτωπη μ’ έναν γνώριμο εφιάλτη. Τη δύναμη ενός άντρα που θέλει να της κάνει κακό. Θα καταφέρει, αυτή τη φορά, η Ελένη να επιβιώσει; Θα επαναλάβει το λάθος του παρελθόντος ή θα χάσει ολοκληρωτικά;

