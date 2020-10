Κοινωνία

Επεισόδια και χημικά στο υπουργείο Παιδείας

Επεισόδια στο μαθητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στο μαθητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 40 άτομα ξεκίνησαν να πετούν πέτρες και φωτοβολίδες μέσα στον χώρο του Υπουργείου και η αστυνομία “απάντησε” με δακρυγόνα.

Βασικά αιτήματα των μαθητών είναι να δημιουργηθούν ολιγομελή τμήματα στα σχολεία και να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας μαθητές, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν με ακρίβεια οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Τέλος, ζητούν να μην εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει την απαγόρευση της συμμετοχής στην εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία όσων συμμετέχουν στις καταλήψεις και να λαμβάνουν απουσίες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των καταλήψεων στα σχολεία έχει μειωθεί σημαντικά από την αρχή της εβδομάδας, όταν άρχισε η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημα αριθμητικά στοιχεία.

Στην κινητοποίηση των μαθητών συμμετέχουν και καθηγητές, καθώς η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει σχετική στάση εργασίας.

Σε δήλωση του, ο Νίκος Φίλης, Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει "Η κυβέρνηση με τα ΜΑΤ έπνιξε στα χημικά τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαδήλωναν έξω από το Υπουργείο Παιδείας και τα κυνήγησε μέχρι το Mall. Τα παιδιά ζητούσαν ασφάλεια υγειονομική για τη λειτουργία των σχολείων, εκπαιδευτική επάρκεια με περισσότερους καθηγητές και τμήματα μέχρι 15 παιδιά, μέσα σε συνθήκες πανδημίας μάλιστα. Τα αιτήματα τους είναι αιτήματα του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση απάντησε με πρωτοφανή αυταρχισμό σε βάρος 15χρονων παιδιών, όπως προχθές διέλυσε την ειρηνική συγκέντρωση των πολιτών έξω από το δικαστήριο για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Θέλει να στείλει μήνυμα αυταρχισμού και εναντίωσης στα δίκαια δημοκρατικά και κοινωνικά αιτήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την Υπουργό Παιδείας, η οποία το μόνο που ξέρει είναι να απειλεί με απουσίες και με άλλα μέτρα, σήμερα να αφήνει τα ΜΑΤ να χτυπούν τα παιδιά και να μην παρεμβαίνει καθόλου. Τα παιδιά θέλουν Δημοκρατία, συζήτηση και διάλογο, δεν θέλουν καταδίωξη, χημικά και ΜΑΤ".