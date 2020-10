Πολιτισμός

Παρίσι: έργα Τέχνης οι “δαγκωμένες” διαφημιστικές πινακίδες (εικόνες)

Απεικονίζουν λιχουδιές που ενεργοποιούν αυτομάτως τους σιελογόνους αδένες.

Είναι τόσο ορεκτικά που μοιάζουν σαν να τα έχουν ήδη δαγκώσει. Δικαιολογημένα, μιας και απεικονίζουν λιχουδιές που ενεργοποιούν αυτομάτως τους σιελογόνους αδένες. Από το 1985, η διαφημιστική εταιρεία TBWA Paris υποστηρίζει την επέκταση πασίγνωστου διεθνούς ταχυφαγείου στη Γαλλία. Η σχέση τους έχει αποδειχθεί ανθεκτική όλα αυτά τα χρόνια, γεννώντας αξιομνημόνευτες καμπάνιες που έχουν επηρεάσει την εκεί ποπ κουλτούρα.

Η τελευταία καμπάνια ακούει στο όνομα «Δαγκωμένες Διαφημιστικές Πινακίδες», εξακολουθεί να μη χρησιμοποιεί το λογότυπο της διαφημιζόμενης εταιρείας και αποτελείται από τρεις διαφημιστικές πινακίδες με οπίσθιο φωτισμό που έχουν τοποθετηθεί σε τρία σημεία στην Πόλη του Φωτός. Και οι οποίες είναι στην κυριολεξία δαγκωμένες.

Για την καμπάνια αυτή, η TBWA Paris πήρε τρία από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της McDonald's: ένα Big Mac, ένα τσίζμπουργκερ και πατάτες. Κάθε ένα από αυτά φωτογραφήθηκε με λεπτομέρεια ώστε τα close-up να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμα. Και για να δείξουν πόσο ακαταμάχητα είναι τα προϊόντα της αμερικανικής αλυσίδας, κάθε μια διαφημιστική πινακίδα έχει «δαγκωθεί», αφήνοντας τα σημάδια της δαγκωματιάς πάνω της.