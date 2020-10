Life

Κρίστεν Στιούαρτ: ενθουσιασμός για το ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε για τα συναισθήματά της και την ευθύνη που αισθάνεται ότι αναλαμβάνει.

Η Κρίστεν Στιούαρτ θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Spencer» και αποκάλυψε τα συναισθήματά της για την ευθύνη που αισθάνεται στην απεικόνιση του αείμνηστου μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Σε συνέντευξή της στο InStyle, η Κρίστεν Στιούαρτ μοιράστηκε μερικές από τις ανησυχίες της για τον ρόλο και είπε ότι προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η προφορά της θα είναι σωστή.

«Δεν ξεκινάμε τα γυρίσματα μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Η προφορά μου προκαλεί φόβο, γιατί οι άνθρωποι ξέρουν αυτή τη φωνή και είναι τόσο διακριτική και ιδιαίτερη» εξήγησε.

«Εργάζομαι γι αυτό τώρα και έχω ήδη δάσκαλο διαλέκτου» πρόσθεσε.

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει επίσης κάνει μια μεγάλη έρευνα για την αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον ρόλο.

«Όσον αφορά την έρευνα, έχω διαβάσει 2,5 βιογραφίες και θα τελειώσω όλο το υλικό προτού πάω πραγματικά να κάνω την ταινία» είπε.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι την κατέβαλε η θλίψη όταν άρχισε να ερευνά την ιστορία της Νταϊάνα.«Είναι μια από τις πιο θλιβερές ιστορίες που υπήρξε ποτέ και δεν θέλω να υποδυθώ απλώς τη Νταϊάνα - θέλω να τη γνωρίσω έμμεσα» είπε. «Έχω πολύ καιρό να ενθουσιαστώ τόσο που υποδύομαι έναν ρόλο» επεσήμανε.