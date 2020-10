Κοινωνία

Ξεψύχησε 9χρονος μέσα στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία με "πρωταγωνιστή" ένα αθώο αγγελούδι.

Σοκ στην Αχαΐα από το θάνατο μικρού παιδιού στο δημοτικό σχολείο

Στο πένθος βυθίζει την τοποική κοινωνία ο ξαφνικός θάνατος ενός 9χρονου, μέσα σε σχολείο στο χωριό Σταυροδρόμι.

Το 9χρονο αγόρι βρισκόταν στο σχολείο όταν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ΜΜΕ από την Αχαΐα, λιποθύμησε.

Άμεσα κλήθηκε στο σχολείο ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου προσπάθησε να κάνει ανάνηψη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Το άτυχο αγγελούδι αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με την καρδούλα του..