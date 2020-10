Κοινωνία

Μαθητής έπαθε ανακοπή στο σχολείο

Στην Εντατική 15χρονος μαθητής που έπαθε ανακοπή στο προαύλιο του σχολείου. Σοκαρισμένοι οι συμμαθητές του.

Συναγερμός το μεσημέρι της Παρασκευής στο ΕΚΑΒ και το Νοσοκομείο Λαμίας μετά από περιστατικό με μαθητή που έχασε τις αισθήσεις του σε Λύκειο της πόλης.

Το παιδί υπέστη ανακοπή στο προαύλιο του σχολείου, όπου το βρήκαν συμμαθητές του και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο.

Πολύ γρήγορα οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν τη διαδικασία να επαναφέρουν τον 15χρονο με απινιδωτή, προσπάθειες που συνεχίστηκαν τόσο στη διαδρομή, όσο και όταν παραδόθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ευτυχώς με επιτυχία.

Στη συνέχεια ο νεαρός ασθενής, που έχει ιστορικό με την καρδιά του, εισήχθη στη ΜΕΘ όπου και θα φανεί κατά πόσο το επεισόδιο δημιούργησε προβλήματα σε ζωτικά όργανα.

Πηγή: lamiareport.gr