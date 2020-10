Κοινωνία

Χειροπέδες σε “μαϊμού” ενοικιαστές - Έκαναν... πλιάτσικο σε σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης των ενοίκων, τα μέλη της σπείρας ερευνούσαν τους χώρους του σπιτιού και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Τέσσερις οι συλλήψεις, δύο αναζητούνται.

Συμμορία που διέπραττε κλοπές από οικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας - Πικερμίου. Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στα Ανω Λιόσια, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, τέσσερις φερόμενοι ως δράστες, ηλικίας 24, 27, 29 και 33 ετών. Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι και άλλοι δύο άνδρες, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συμμορία είχε αναπτύξει δράση τους τελευταίους δύο μήνες, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι δράστες κάνοντας χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα που είχαν καταχωρήσει αγγελίες για υπό ενοικίαση οικία και προσποιούμενοι τους ενοικιαστές τους ζητούσαν να μεταβούν στο σπίτι τους. Όταν πήγαιναν σε σπίτι που ενοικιαζόταν, απασχολούσαν τον ιδιοκτήτη και έκλεβαν παράλληλα κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της δράσης τους ήταν ότι χρησιμοποιούσαν για την κάθε περίπτωση κλοπής δύο αυτοκίνητα, με σκοπό το δεύτερο όχημα που ακολουθούσε το πρώτο να τους καλύπτει ώστε να μην μπορούν να γίνονται αντιληπτοί, λαμβάνοντας έτσι μέτρα αντιπαρακολούθησης. Τα αυτοκίνητα τα προμηθεύονταν από διάφορες εταιρείες ενοικίασης.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις κλοπών. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος κοσμημάτων, κινητών τηλεφώνων, καταγραφικό κλειστό κύκλωμα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.075 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.