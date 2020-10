Κοινωνία

Σύλληψη οδηγού λεωφορείου για παρενόχληση 16χρονης

Τι αναφέρει στην καταγγελία της η έφηβη για το περιστατικό.

(εικόνα αρχείου)

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 40χρονος οδηγός του ΟΑΣΘ ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά μια 16χρονη επιβάτιδα αστικού λεωφορείου. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Θεσσαλονίκης-Μεσημεριού.

Η 16χρονη επέβαινε στο υπ’αριθμόν 88 λεωφορείο του ΟΑΣΘ. Η κοπέλα κατήγγειλε στην αστυνομία τα εξής: Όταν το όχημα άδειασε από κόσμο, σε μια στάση ο οδηγός σηκώθηκε από τη θέση του, έχοντας ανοικτό το φερμουάρ του παντελονιού του ενώ προέξηχε το μόριο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι η επίδειξη έγινε κατά λάθος και ζήτησε συγγνώμη.

Πηγή: grtimes.gr