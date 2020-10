Κοινωνία

Θρίλερ με νεκρό έξω από νεκροταφείο

Βρέθηκε με τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη.

Νεκρός βρέθηκε ένας άντρας το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το νεκροταφείο του Μενιδίου, στην οδό Πελοπίδα.

Τον άτυχο άντρα εντόπισε ένας περαστικός να κείτεται αιμόφυρτος στο δρόμο, γύρω στις 15:40 και ειδοποίησε την άμεση δράση.

Πρόκειται για Έλληνα 54 ετών και οι Αρχές έχουν προσαγάγει ως ύποπτο τον αδερφό του, με τον οποίο φαίνεται πως είχαν προστριβές.