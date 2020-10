Κόσμος

Ελεύθερη η τελευταία Γαλλίδα όμηρος στον κόσμο

Η Πετρονέν κρατήθηκε όμηρος από τζιχαντιστές επί χρόνια. Διαβάστε την συγκλονιστική ιστορία της.

Η Σοφί Πετρονέν, μια ηλικιωμένη εργαζόμενη σε ανθρωπιστική οργάνωση, η οποία ήταν η τελευταία Γαλλίδα όμηρος στον κόσμο, θα γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν όταν φθάσει στη Γαλλία αργότερα σήμερα.

Η Πετρονέν αφέθηκε ελεύθερη χθες αφού κρατήθηκε όμηρος από τζιχαντιστές στο Μαλί για περίπου τέσσερα χρόνια.

Το Μαλί ανακοίνωσε την απελευθέρωση της 75χρονης Γαλλίδας και του πoλιτικού από το Μαλί, Σουμάιλα Σισέ, χθες. Μαζί τους απελευθερώθηκαν δύο ιταλοί υπήκοοι.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την "απέραντη ανακούφισή" του με την απελευθέρωση της Πετρονέν και έγραψε σήμερα στο Twitter ότι θα την υποδεχτεί στη χώρα.

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την γυναίκα φανερά αδύναμη να κατεβαίνει από ένα αεροπλάνο και να την υποδέχεται ο γιος της Σεμπαστιάν Σαντό-Πετρονάν, φωνάζοντας "μαμά, μαμά" γεμάτος συγκίνηση, στο αεροδρόμιο του Μπαμακό.

Εκείνη τον χαιρετάει και στη συνέχεια μιλάει στους δημοσιογράφους.

"Βαθιά μέσα μου ήμουν βέβαιη ότι θα επέστρεφα. Ότι δεν θα πέθαινα στο μεταξύ. Και έλεγα στον εαυτό μου, μην δίνεις τόσο μεγάλη σημασία στον θάνατο. Γιατί δεν ξέρεις πού, πότε ή πώς πρόκειται να συμβεί. Και έτσι είπα στον εαυτό μου 'δεν πειράζει. Συνέχισε, κρατήσου και μείνε δυνατή. Αυτό μου είπε ο γιος μου. Αυτό μου είπε σε ένα βίντεο: 'Βάστα, κρατήσου'. Και αυτό έκανα", είπε στους δημοσιογράφους.

"Οι αρχές του Μαλί ήταν άψογες. Όλα έγιναν ήρεμα, με ένα χαμόγελο. Ήταν στ' αλήθεια υψηλού επιπέδου", είπε η ίδια.

Ο Σισέ, ένας πολιτικός, τρεις φορές υποψήφιος για την προεδρία και πρώην αρχηγός της αντιπολίτευσης, έγινε και εκείνος δεκτός με αγκαλιές από τους οικείους του και με ένα πλήθος που τον επευφημούσε καθ΄οδόν προς το σπίτι του.

"Ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά το ξεπεράσαμε", δήλωσε ο 70χρονος στο AFP.

Ανταλλαγή κρατουμένων

Η είδηση για την απελευθέρωση των ομήρων έγινε γνωστή χθες μετά την απελευθέρωση από την κυβέρνηση πάνω από 100 κρατουμένων μέσα στο σαββατοκύριακο, που προκάλεσε εικασίες για την πιθανότητα ανταλλαγής κρατουμένων για την Πετρονέν και τον Σισέ.

Σε μια αναπάντεχη εξέλιξη, το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε επίσης χθες ότι δύο ιταλοί υπήκοοι, ο Νικόλα Κιάκιο και ο Πιερ Λουίτζι Μακάλι, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Δεν έγινε αμέσως γνωστό αν οι δύο Ιταλοί έφθασαν στο Μπαμακό με την ίδια πτήση.

Η Πετρονέν απήχθη από ενόπλους στις 24 Δεκεμβρίου 2016, στην βόρεια πόλη Γκάο, όπου εργαζόταν για μια φιλανθρωπική οργάνωση για τα παιδιά.

Ο Σισέ απήχθη στις 25 Μαρτίου ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία στην γενέτειρά του, την Νιαφούνκε, στο κεντρικό Μαλί, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Ο Μακάλι, ένας ιερέας, απήχθη στον γειτονικό Νίγηρα, το 2018. Ο Κιάκιο εξαφανίστηκε στο βόρειο Μαλί τον περασμένο χρόνο ενώ ταξίδευε μόνος του με το ποδήλατό του, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.