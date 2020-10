Πολιτική

Κοντονής: αποδέχομαι τη διαγραφή μου, αυτή είναι η ποιότητα του ΣΥΡΙΖΑ

Σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ για την απομάκρυνση του και εξαπέλυσε νέες βολές κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης...

Συνεχίζεται ο “πόλεμος” μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ – Κοντονή, μετά τα όσα είπε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο πρώην υπουργός, με αφορμή την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σταύρος Κοντονής, ύστερα από την ανακοίνωση της διαγραφής του από την Κουμουνδούρου, δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «αυτή είναι η ποιότητά τους».

Σημείωσε πάντως ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ για την απομάκρυνση του. «Δεν είναι κάτι ευχάριστο αλλά ούτε κάτι που θα ανατρέψει τη ζωή μου. Δεν μου το έχει ανακοινώσει κανείς, το είδα στις εφημερίδες και αποδέχομαι την διαγραφή μου, που δεν ξέρω αν έγινε πριν ή μετά τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για την πρώτη διαγραφή που γίνεται από το γραφείο Τύπου, αυτές τις περίεργες ώρες. Ας το ανακοινώσουν, για να ξέρω ποια μέρα διαγράφηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha.

Όσον αφορά στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραφή του, η οποία αναφέρει ότι ο ίδιος έθεσε εαυτόν εκτός της παράταξης, ο κ. Κοντονής κάνει λόγο για «εκφράσεις πασοκικής έμπνευσης» και «εκφράσεις από το παρελθόν που δεν αντλούν κάτι από το μέλλον, αλλά από το παρελθόν».

Παράλληλα, ανέφερε και πάλι ότι συναντήθηκε την περασμένη Δευτέρα με τον Αλέξη Τσίπρα και του έκανε γνωστή την απόφασή του να αποχωρήσει από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Συζητήσαμε και του είπα ότι είναι αμετάκλητη η απόφασή μου να αποχωρήσω από την ΚΕ. Ο λόγος ήταν κάποια εσωτερικά θέματα. Μια κατάσταση ακραίας εσωστρέφειας, με αναρτήσεις στο Facebook, με προσωπικές επιθέσεις. Εννοώ όλους αυτούς που, με έναν τρόπο πρωτόγνωρο για τα ήθη της Αριστεράς, δημοσιοποιούσαν απόψεις, όταν αυτές στρέφονταν κατά ενός ή άλλου συντρόφου. Με άκουσε και έφυγα. Δεν συνδυάστηκε ποτέ η αποχώρησή μου με το θέμα της δίκης».

Τέλος, ο κ. Κοντονής πρόσθεσε ότι δεν είχε εκφράσει άποψη ότι υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα. «Είχα εκφράσει τον φόβο μου ότι αυτή την κατάργηση θα τη βρούμε μπροστά μας στη δίκη της ΧΑ», είπε.