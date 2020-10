Παράξενα

Ταϊλάνδη: τουρίστας αντιμέτωπος με φυλάκιση μετά από... αρνητική κριτική για ξενοδοχείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τους νόμους περί συκοφαντικής δυσφήμισης.

Ένα ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη συμφώνησε σήμερα να αποσύρει τις κατηγορίες εις βάρος ενός Αμερικανού πελάτη του, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και πέντε χρόνια, επειδή ανήρτησε αρνητική κριτική για το κατάλυμα, με την προϋπόθεση όμως ότι εκείνος θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τα σχόλιά του.

Το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται στο νησί Κο Τσανγκ, υπέβαλε καταγγελία εις βάρους του Αμερικανού καθηγητή Γουέσλι Μπαρνς τον Αύγουστο όταν εκείνος ανήρτησε αρνητικά σχόλια, τα οποία το ξενοδοχείο ισχυρίζεται ότι είναι ψευδείς και δυσφημιστικές πληροφορίες, έπειτα από έναν καυγά με αφορμή την επιπλέον χρέωση 13,5 ευρώ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου για το άνοιγμα μιας φιάλης κρασιού που είχε αγοραστεί από άλλο κατάστημα.

Τον περασμένο μήνα η αστυνομία συνέλαβε τον Μπαρνς και τον έθεσε υπό κράτηση για δύο ημέρες βάσει του νόμου περί συκοφαντικής δυσφήμισης και ηλεκτρονικού εγκλήματος και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

"Με την προϋπόθεση ότι ο κ. Μπαρνς θα επιδείξει ειλικρίνεια και θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για ό,τι συνέβη επανορθώνοντας την κατάσταση, το ξενοδοχείο θα χαρεί να αποσύρει την καταγγελία", ανέφερε σε ανακοίνωσή του προς το Reuters το ξενοδοχείο Sea View Koh Chang.

H υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τους νόμους περί συκοφαντικής δυσφήμισης και ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι οποίοι, σύμφωνα με ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι πολύ αυστηροί και δεν κάνουν διακρίσεις.

Βάσει των νόμων αυτών, ο Μπαρνς κινδυνεύει με πρόστιμο περίπου 2.700 ευρώ και έως πέντε χρόνια κάθειρξη.

Το ξενοδοχείο ζητεί από τον Μπαρνς να στείλει ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης, στις τουριστικές αρχές της Ταϊλάνδης, στην αμερικανική πρεσβεία και στην ιστοσελίδα Tripadvisor αυτό τον μήνα ζητώντας συγγνώμη και εξηγώντας ότι η αρνητική κριτική του γράφτηκε εν θερμώ.

Το ξενοδοχείο είπε ότι ο Μπαρνς συμφώνησε και ο ίδιος δήλωσε στο Reuters ότι θα εκδώσει ανακοίνωση.

"Στέλνω email σε πολλά μέσα ενημέρωσης", δήλωσε στο Reuters αρνούμενος να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.