Κορονοϊός: σάλος για παραβιάσεις του lockdown από συνεργάτες του Νετανιάχου

Ο κομμωτής της πρώτης κυρίας θεωρείται απαραίτητο προσωπικό; Ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας μπορεί να καλεί την οικογένειά του για δείπνο εν μέσω lockdown; Στο Ισραήλ οι παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω κορονοϊού από υψηλόβαθμους αξιωματούχους προκαλούν την οργή ενός μέρους της κοινής γνώμης και του Τύπου.

Το Ισραήλ, όπου από τον Σεπτέμβριο παρατηρείται ραγδαία άνοδος των νέων κρουσμάτων της covid-19, επέβαλε εθνικό lockdown πριν σχεδόν τρεις εβδομάδες, βάσει του οποίου οι Ισραηλινοί πρέπει να μένουν σε μία περίμετρο ενός χιλιομέτρου γύρω από τα σπίτια τους και δεν μπορούν να περνούν τη νύκτα αλλού.

Μόνο οι τομείς της οικονομίας που θεωρήθηκαν «ζωτικής σημασίας» επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν, οι συναγωγές έχουν κλείσει και στις προσευχές σε εξωτερικούς χώρους επιτρέπονται το πολύ 20 άτομα εφόσον γίνονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τα σπίτια τους, όπως και οι διαδηλώσεις.

Μετά την επίσκεψή τους στα μέσα Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον για την υπογραφή της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Μπαχρέιν, τα μέλη της ομάδας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν παρέμειναν σε καραντίνα, όπως προβλέπεται από το ισραηλινό πρωτόκολλο για όσους επιστρέφουν από τις ΗΠΑ.

Οι σύμβουλοι του Νετανιάχου, που βιντεοσκοπήθηκαν έξω να παρακολουθούν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 5.000 σέκελ (περίπου 1.250 ευρώ).

Τώρα η Σάρα Νετανιάχου, σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, είναι στόχος επικρίσεων.

Σύμφωνα με την Yediot Aharonoth, την εφημερίδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ισραήλ, η Σάρα Νετανιάχου κάλεσε τον κομμωτή της στην επίσημη οικία του πρωθυπουργού, παρόλο που όλα τα κομμωτήρια στο Ισραήλ είναι κλειστά καθώς δεν θεωρήθηκε ότι ανήκουν στις «ζωτικής σημασίας» επιχειρήσεις.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια Νετανιάχου εξήγησε ότι η πρώτη κυρία του Ισραήλ χρειάστηκε τις υπηρεσίες του κομμωτή διότι έπρεπε να βιντεοσκοπήσει μήνυμα προς τους πολίτες της χώρας για να τους ζητήσει να φορούν μάσκα.

Η υπουργός Περιβάλλοντος και μέλος του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, Γκίλα Γκάμλιελ δέχθηκε επικρίσεις από τον Τύπο επειδή «απέκρυψε» ότι επισκέφθηκε τα πεθερικά της λίγες ημέρες προτού βρεθεί θετική στον κορονοϊό.

Περιφρόνηση

Ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι ο Νάνταβ Άργκαμαν, διευθυντής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπεν --αρμόδιας για να παρακολουθεί μεταξύ άλλων και τις παραβιάσεις του lockdown μέσω των κινητών τηλεφώνων των πολιτών—παραβίασε ο ίδιος τους περιορισμούς καλώντας στο σπίτι του τους γονείς του για την εβραϊκή γιορτή Σουκότ.

«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι οι κανόνες που ισχύουν για τους Ισραηλινούς, δεν ισχύουν για τον κύκλο του πρωθυπουργού και τους συνεργάτες του», κατήγγειλαν την Τετάρτη οι πολιτικοί σχολιαστές Ιταμάρ Έιχερ και Γιουβάλ Καρνί στην Yediot Aharonoth.

Ο βουλευτής Μίκι Λέβι, του αντιπολιτευόμενου κόμματος Yesh Atid, παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική επιτροπή για τον κορονοϊό, αφού έγινε γνωστό ότι πέρασε την γιορτή Σουκότ στο σπίτι του γιου του.

Καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίζεται την υγειονομική κρίση, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Λικούντ, το οποίο κέρδισε στις εκλογές του Μαρτίου 36 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, χάνει ψηφοφόρους.

Σύμφωνα με έρευνα του τηλεοπτικού δικτύου 12 που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, αν γίνονταν εκλογές τώρα, το Λικούντ θα κέρδιζε μόλις 26 έδρες. Εξάλλου το 65% των Ισραηλινών εκτιμά ότι ο Νετανιάχου διαχειρίζεται με λάθος τρόπο την κρίση του κορονοϊού, όπως αποκάλυψε η ίδια δημοσκόπηση.