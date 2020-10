Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η Μαδρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε σήμερα κατάσταση συναγερμού στην περιφέρεια της Μαδρίτης στην προσπάθεια να ανακόψει την αύξηση των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό, επαναφέροντας ένα μερικό lockdown στην πρωτεύουσα το οποίο ακύρωσε χθες η δικαιοσύνη.

«Πρέπει να λάβουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την υγεία των Μαδριλένων» και να αποτρέψουμε μια έκρηξη των μολύνσεων κορονοϊού να φθάσει στην υπόλοιπη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Σαλβαδόρ Ίγια, μετά το τέλος μιας έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που διήρκεσε δύο ώρες.

Η απόφαση της αριστερής κυβέρνησης του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ ελήφθη παρά τη σφοδρή εναντίωση της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης, της οποίας ηγείται το Λαϊκό Κόμμα της συντηρητικής αντιπολίτευσης.

«Η πρόεδρος της αυτόνομης κοινότητας της Μαδρίτης αποφάσισε να μην κάνει τίποτε», δήλωσε ο Ίγια αναφερόμενος στην Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, η οποία προσπάθησε μέχρι τέλους να πείσει την κυβέρνηση να μην κηρύξει κατάσταση συναγερμού.

Η κυριότερη συνέπεια αυτού του καθεστώτος εξαίρεσης --που ισοδυναμεί με κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης-- είναι η επαναφορά του μερικού lockdown στη Μαδρίτη και εννέα γειτονικούς δήμους που είχε τεθεί σε ισχύ από τις 2 Οκτωβρίου, αλλά ήρθη χθες, Πέμπτη, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου της Μαδρίτης.