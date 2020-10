Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: ενδείξεις σταθεροποίησης στην Αττική

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας και το δεύτερο κύμα που πλήττει την Ευρώπη και τη χώρα μας.

Ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της Covid-19 στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στα νούμερα του τελευταίου 24ωρου, όπου είχαμε 391 νέα κρούσματα, 1 θάνατο, αλλά και 98 ασθενείς να είναι διασωληνωμένοι.

Ο κ. Μαγιορκίνης, αναφέρθηκε και στην εικόνα που καταγράφεται σε όλο τον πλανήτη, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι τα ενεργά κρούσματα είναι περίπου 8 εκατομμύρια.

Σε ότι αφορά την Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες καταγράφεται μια αυξητική τροχιά στο δεύτερο κύμα που πλήττει την ήπειρο μας. Χαρακτηριστικά ανέφερε το παράδειγμα του Βελγίου, όπου αν και ο πληθυσμός του είναι ίδιος με της Ελλάδας, τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν περισσότερα από 5.000 κρούσματα.

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, υπογράμμισε ότι και εδώ καταγράφονται ήπιες αυξητικές τάσεις της πανδημίας. Σήμερα είχαμε ρεκόρ διασωληνωμένων που έφτασαν τους 98, το υψηλότερο νούμερο από την αρχή της πανδημίας, δοκιμάζοντας έτσι τις αντοχές του συστήματος.

Συμπλήρωσε δε πως σε ότι αφορά την Αττική, υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης, αλλά είναι ακόμη νωρίς για να το θεωρήσουμε ως δεδομένο.

Ο κ. Μαγιορκίνης επανέλαβε ότι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή κατά της πανδημίας του κορονοϊού, είναι το τρίπτυχο, κοινωνική απόσταση, μάσκα και υγιεινή των χεριών.

Τέλος παρατήρησε πως σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν κάποια θετικά νέα στον τομέα της θεραπείας του κορονοϊού, αναφέροντας ως παράδειγμα τη θεραπεία με αντισώματα.