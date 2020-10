Πολιτική

Πολιτική θύελλα για την Χρυσή Αυγή και τις ποινές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα γίνει με τον Ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγό, που κρίθηκε ένοχος. Τι λέει ο ίδιος. Κατηγορίες ανταλλάσσουν τα κόμματα.

Αδιάκοπος μαίνεται ο πολιτικός πόλεμος για τον Ποινικό Κώδικα, τις αλλαγές επί ΣΥΡΙΖΑ και τις ποινές των καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ την Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και των ποινών των καταδικασμένων

Στον απόηχο της διαγραφής Κοντονή από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, επεσήμανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ευνόησαν την Χρυσή Αυγή και άλλες εγκληματικές οργανώσεις.

Αντιδράσεις προκάλεσε και η ανάρτηση ενός βίντεο στην σελίδα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο Facebook:

Λάδι στην φωτιά έριξε και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται «ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεν θα μείνει σιωπηλός απέναντι σε αυτή την ενορχηστρωμένη ακραία επίθεση ψεύδους και συκοφάντησης που κινείται σε δύο άξονες: Πρώτος άξονας του ψεύδους ότι η Αριστερά συμπορεύθηκε με τους νεοναζί στο κίνημα των αγανακτισμένων, και δεύτερος ότι ο νέος ποινικός κώδικας «θα τους ρίξει στα μαλακά». Απέναντι σε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δηλώνει: Ήταν η ΝΔ που συμπορεύθηκε με τους νεοναζί στις κινητοποιήσεις ενάντια στην συμφωνία των Πρεσπών και ήταν η Χρυσή Αυγή που είχε καταγγείλει τους αγανακτισμένους ως "αντιεθνικό κίνημα" και "πανηγυράκι της Αριστεράς". Για το δεύτερο άξονα επαναλαμβάνουμε: ο νέος Ποινικός Κώδικας όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει ευνοϊκότερα τα μέλη και τους διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης αλλά αντίθετα αυστηροποιεί το νομικό πλαίσιο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μπορούν να καταδικάζονται αν επιδιώκουν την τέλεση οποιουδήποτε κακουργήματος, το ελαφρυντικό για όσα μέλη της οργάνωσης εντάσσονταν χωρίς να διαπράττουν άλλο αδίκημα καταργήθηκε, το πλαίσιο της ποινής για το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης διατηρήθηκε από 5 έως 10 έτη κάθειρξης, ενώ για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης προβλέπεται το ανώτατο όριο της ποινή κάθειρξης έως 15 έτη ενώ οι ποινές του νέου κώδικα είναι ειλικρινείς καθώς αυστηροποιήθηκε η πραγματική έκτιση τους. Τέλος επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά ότι με βάση το Σύνταγμα στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων μπορεί να επιβληθεί μόνο μετά από αμετάκλητη απόφαση. Τούτο σημαίνει ότι παλιός και νέος Ποινικός Κώδικας δεν διαφέρουν ως προς αυτό. Η κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων από τον νέο Ποινικό Κώδικα, όπως τονίζει και η σχετική αιτιολογική έκθεση, δεν μπορεί να είναι ποινικό αλλά πολιτειακό - διοικητικό μέτρο που θα επιβάλλεται μετά από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση με σχετική πρόβλεψη στον εκλογικό νόμο. Ακριβώς για αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία πήρε την πρωτοβουλία για την σχετική τροποποίηση στον εκλογικό νόμο που είναι το πεδίο στο οποίο πρέπει να αποτυπωθούν τα δημοκρατικά φίλτρα. Και είναι απαράδεκτο αλλά και αποκαλυπτικό για τις διαθέσεις της κυβέρνησης το γεγονός ότι αρνείται να υιοθετήσει τη σχετική ρύθμιση επικαλούμενη εμφανώς προσχηματικά επιχειρήματα. Και είναι ο φόβος της ΝΔ μπροστά στην μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για την καταδίκη των νεοναζί που καθοδηγεί τις επιθέσεις λάσπης και συκοφαντίας εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, επιθέσεις που θα ενταθούν όσο το αδιέξοδο της ΝΔ θα γίνεται εμφανές».

Σε σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρεται «για το βίντεο των πανικόβλητων συκοφαντών του ΣΥΡΙΖΑ», η συμπολίτευση αναφέρει «Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας νομίζουν ότι επιτιθέμενοι στη ΝΔ θα αποφύγουν τη συζήτηση για τα σκοτεινά παιχνίδια που κατήγγειλε ο πρώην υπουργός τους Στ. Κοντονής προκειμένου να «πέσει στα μαλακά» η Χρυσή Αυγή και για τη σύμπλευση μαζί της σε κρίσιμα θέματα. Οι Έλληνες θυμούνται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους χρυσαυγίτες στις πλατείες των αγανακτισμένων, τους θυμούνται να ψηφίζουν μαζί στη Βουλή. Θυμούνται τον Ν.Βούτση να λέει ότι «δεν υπάρχουν μη ευπρόσδεκτες ψήφοι» και να καταγγέλλει «μεθόδευση για να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή» με τον τότε βουλευτή της ΧΑ να συμφωνεί. Θυμούνται τον Γ.Κατρούγκαλο να λέει ότι «η διαφαινόμενη μεθόδευση εκ μέρους κυβερνητικών κύκλων να τεθεί εκτός νόμου το νεοφασιστικό κόμμα, δεν βλάπτει το ίδιο άλλα τη δημοκρατία». Τους θυμούνται να συμπλέουν στο αλήστου μνήμης δημοψήφισμα και στην πρόωρη διάλυση της Βουλής το 2015 και να εκδράμουν μαζί σε ακριτικά νησιά. Δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Α. Σαμαρά έκανε όλες τις ενέργειες ώστε να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη. Κι επι κυβέρνησης ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταδικάστηκαν από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ύστερα από τεσσεράμισι χρόνια κωλυσιεργίας. Σταλινικούς συκοφάντες, τους αποκάλεσε ο μέχρι χθες σύντροφός τους Στ. Κοντονής. Κάτι παραπάνω ξέρει».

Ο Λαγός και η άρση άρση ασυλίας Ευρωβουλευτή

Σύμφωνα με πηγές του Υπ. Δικαιοσύνης, η πρωτοβουλία για να ζητηθεί η άρση της ασυλίας βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήκει στον ασκούντα την ποινική δίωξη εισαγγελέα πλημμελειοδικών (άρθρο 27 ΚΠΔ) ή, κατά περίπτωση, στον εισαγγελέα ειδικών καθηκόντων (εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, άρθρο 33 ΚΠΔ, εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς άρθρο 35 ΚΠΔ).

Η αίτηση του προαναφερόμενου εισαγγελικού λειτουργού και η σχετική δικογραφία υποβάλλεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος καθίσταται αρμόδιος για τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της Χώρας ή (κατά κανόνα) ο εντεταλμένος από αυτόν Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ενεργεί όπως και στις περιπτώσεις άρσης της ασυλίας των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (άρθρο 83 § 1 του Κανονισμού της Ελληνικής Βουλής), δηλαδή προβαίνει στον έλεγχο της δικογραφίας και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφαρμόζοντας αναλογικά την Εγκύκλιο 4/2003 του Εισαγγελέα Α.Π. Δημητρίου Λινού.

Για τον εκλεγμένο στην Ευρωβουλή με την σημαία της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Λαγός, πολλοί ευρωβουλευτές, όπως και ο επικεφαλής της ομάδας του ΕΛΚ στην Ευρωβουλή, Μάνφρεντ Βέμπερ, έχουν ζητήσει να υπάρξουν κυρώσεις που φθάνουν μέχρι και την αποπομπή του.

Σε ανάρτηση του στα social media, ο Γιάννης Λαγός αναφέρει «εάν δεν βγει θετικό το τεστ κορονοϊού που έκανα, την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί θα είμαι στο δικαστήριο. Έχω δικαίωμα λόγου. Θα ακουστούν ΟΛΑ. Γκρεμίζοντας την χούντα τους. Σας περιμένω εκεί. Ακόμα και μόνος όμως θα πάω!».

Νωρίτερα, είχε κάνει την εξής δήλωαη:

Οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων

Σε δήλωση της, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, αναφέρει «Μετά την ιστορική απόφαση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, εκείνο που προέχει είναι να τελειώνουμε οριστικά με τους νεοναζί. Κύριε Μητσοτάκη αρνηθήκατε χθες να αποδεχθείτε την τροπολογία του Κινήματος Αλλαγής, για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης ρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ που δεν στερούσε τα πολιτικά δικαιώματα από τη Χρυσή Αυγή και τα στελέχη της. Αποδεχθείτε, έστω και τώρα, τη σχετική τροπολογία μας ή φέρτε άμεσα σχετική ρύθμιση. Αυτός είναι ο δρόμος αλλιώς η υποκρισία θα περισσεύει».

Η Ελληνική Λύση, σε ότι αφορά τον Ποινικό Κώδικα και τις ποινές για την Χρυσή Αυγή, αναφέρει «η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ αλλά και ο Ελληνικός λαός απαιτεί τον άμεσο έλεγχο όλων των υποθέσεων υπόδικων και καταδικασμένων εγκληματιών που ευνοήθηκαν από τον «Ποινικό Κώδικα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.» για να μάθουμε επιτέλους ποιοι (τραπεζίτες, σωματέμποροι, έμποροι ναρκωτικών, τρομοκράτες κ.λ.π.) ωφελήθηκαν. Η αφωνία Ν.Δ. – ΚΙΝ.ΑΛ., υποδηλώνει συνενοχή».