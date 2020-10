Κοινωνία

Επεισόδια και χημικά έξω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ένταση έξω από το υπουργείο, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Μαρούσι. Τι αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Επεισόδια βρίσκονται σε εξέλιξη έξω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη παράσταση διαμαρτυρίας από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και την ΟΛΜΕ, μετά την ένταση που επικράτησε το πρωί στο μαθητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, την ώρα που έξω από το υπουργείο βρίσκονταν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές για να διαμαρτυρηθούν, άλλοι διαδηλωτές κατευθύνονται στο σημείο με πορεία από την Κατεχάκη. Λίγο πριν φτάσουν στο υπουργείο, υπήρξαν επεισόδια με τα ΜΑΤ.

Επικράτησε ένταση, έπεσαν χημικά, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε προσαγωγές, ενώ μετά από παρέμβαση του Λευτέρη Οικονόμου, τους άφησαν ελεύθερους. Η Αστυνομία επέστρεψε μπροστά από την πύλη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι διαδηλωτές πλησίασαν προς το κτίριο του υπουργείου.

«Καταγγέλλουμε το όργιο της κρατικής καταστολής στη σημερινή συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας απέναντι στους εκατοντάδες μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, που διεκδικούν υγειονομικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας στο σχολείο και την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών» αναφέρει η ομοσπονδία.

Όπως υποστηρίζουν, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας «δεν αντέχει τον διάλογο, γι’ αυτό και αξιοποίησε, για μια ακόμα φορά, τη δράση μίας μεμονωμένης ομάδας που δεν έχει καμία σχέση ούτε με το μαθητικό, ούτε με το εκπαιδευτικό κίνημα. Με πλήθος χημικών και δακρυγόνων, με επιθέσεις ακόμα και μέσα στο προαύλιο του Mall και στον σταθμό του ηλεκτρικού, που έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια ανήλικων μαθητών, η αστυνομία διέλυσε τη μαζική συγκέντρωση».

Νωρίτερα, για τα επεισόδια στο Μαρούσι, εξέδωσε ανακοίνωση η Αστυνομία, η οποία αναφέρει:

Κατά τη διάρκεια σημερινής συνάθροισης έξω από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Μαρούσι, όπου συγκεντρώθηκαν περί τα (800) άτομα, εξελίχθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά:

κατά το χρόνο διαβούλευσης, προκειμένου 5μελής αντιπροσωπεία μαθητών να εισέλθει στο Υπουργείο, (200) περίπου άτομα, από οποία (50-70) είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους άρχισαν να εκτοξεύουν, πέτρες, μπουκάλια, σίδερα, καπνογόνα, βαρελότα και ξύλα προς τον προαύλιο χώρο του Υπουργείου,

στη συνέχεια τα άτομα αυτά διασπάστηκαν σε τρεις ομάδες, από τις οποίες η μία έσπασε πόρτα παρακείμενης παιδικής χαράς και άρχισε από εκεί να εκτοξεύει αντικείμενα στο χώρο του Υπουργείου, η δεύτερη κινήθηκε προς την είσοδο vip του Υπουργείου και η τρίτη επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρισκόταν σε απόσταση (100) περίπου μέτρων, στην συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Αιγαίου,

οι αστυνομικοί για να αποκρούσουν τις επιθέσεις προχώρησαν στην αναγκαία χρήση δακρυγόνων και τα άτομα αποχώρησαν προς παρακείμενο πολυκατάστημα, όπου ανασυντάχθηκαν, επανήλθαν στο Υπουργείο και επιτέθηκαν άλλες (2) φορές στις αστυνομικές δυνάμεις,

ενώ η πλειοψηφία των συγκεντρωμένων είχε αποχωρήσει, περίπου (200) άτομα συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του πολυκαταστήματος και αφού άρχισαν να σπάνε μάρμαρα, επιτέθηκαν και πάλι στις αστυνομικές δυνάμεις,

στη συνέχεια περί τα (50) άτομα παρέμειναν στην γέφυρα του πολυκαταστήματος και επιτίθεντο επανειλημμένα στις αστυνομικές δυνάμεις μέχρι 14.00 ώρα, οπότε και αποχώρησαν.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις συνελήφθη ημεδαπός μαθητής γιατί πετούσε πέτρες κατά των αστυνομικών από τον προαύλιο χώρο του πολυκαταστήματος. Προκλήθηκαν φθορές σε αστυνομικά κράνη και ασπίδες, ενώ στο πολυκατάστημα προκλήθηκαν φθορές σε κολωνάκια, στο πλακόστρωτο και σε σχάρες φρεατίων. Επιπλέον από φωτοβολίδες προκλήθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου η οποία σβήστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

ΚΚΕ: όργιο αυταρχισμού και καταστολής από την κυβέρνηση της ΝΔ

Το ΚΚΕ καταγγέλλει "το όργιο αυταρχισμού και καταστολής από την κυβέρνηση της ΝΔ αυτή τη φορά ενάντια στη συγκέντρωση σωματείων και φορέων που διαμαρτύρονταν έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την άγρια επίθεση των ΜΑΤ στη μαθητική διαδήλωση".

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ: "Μάλιστα αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να κάνουν και συλλήψεις εργαζομένων, οι οποίες αποτράπηκαν ύστερα από παρέμβαση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Κατσώτη.

Μέσα σε τρεις μέρες η κυβέρνηση της ΝΔ προσπάθησε χωρίς επιτυχία να διαλύσει μαζικές συγκεντρώσεις λαού και νεολαίας. Γελιέται αν νομίζει ότι θα ξεμπερδέψει με τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες".