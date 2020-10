Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η συγκινητική συνομιλία Κικίλια με 25χρονο που βγήκε νικητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 25χρονος Πέτρος, που νόσησε από κορονοϊό, είχε διασωληνωθεί και έδωσε σκληρή μάχη.

Βιντεοκλήση έκαναν νωρίτερα σήμερα ο 25χρονος Πέτρος λίγο πριν πάρει εξιτήριο από το Ασκληπιείο Βούλας και ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Ο Πέτρος που νόσησε από κορονοϊό είχε διασωληνωθεί και μάλιστα όταν αποσωληνώθηκε, ο Β.Κικίλιας είχε εκφράσει με ανάρτηση του στο Twitter τα συγχαρητήρια του στο προσωπικό του νοσοκομείου «Ασκληπιείο» της Βούλας.

Στη συνομιλία που είχε ο υπουργός με τον Πέτρο, του είπε ότι κανείς δεν είναι άτρωτος όσον αφορά τον κορονοϊό και ο 25χρονος προσέθεσε πως οι νέοι θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, αναφερόμενος στη δική του περίπτωση.