Ράπερ Υποχθόνιος στον ΑΝΤ1: ο Φύσσας ήταν στο στόχαστρο της Χρυσής Αυγής (βίντεο)

Ο γνωστός καλλιτέχνης που υπήρξε στενός μουσικός φίλος του Παύλου Φύσσα, μίλησε για το χαρακτήρα του φίλου του και τη στοχοποίηση του από τη Χρυσή Αυγή.