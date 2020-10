Υγεία - Περιβάλλον

Παράταση στις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία

Τι προβλέπει η νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Ποιους καλύπτει.

Στην παράταση των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού που εργάζεται στα νοσοκομεία της χώρας προχωρά η κυβέρνηση με νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η συγκεκριμένη διάταξη, μετά από νομοτεχνική επεξεργασία καλύπτει όλους όσους από το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων είχαν ενεργές συμβάσεις μέχρι την 30/9/2020, με δυνατότητα παράτασης αναδρομικά από τη λήξη τους και μέχρι τις 31/10/2021.

Ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης είχε προαναγγείλει την παράταση λέγοντας πως «σχετικά με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού οι οποίες λήγουν στο προσεχές χρονικό διάστημα, διευκρινίζεται ότι κατατίθεται διάταξη στη Βουλή για την παράταση των συμβάσεων όλων των κατηγοριών επικουρικού προσωπικού, κατ' αρχάς έως το τέλος του 2020. Η διάταξη θα έχει αναδρομική ισχύ».