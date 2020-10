Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: με… περίπατο στον τελικό ο Ναδάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ισπανός πολυνίκης του τουρνουά, δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον αντίπαλο του.

Ο Ράφαελ Ναδάλ είναι ο πρώτος φιναλίστ στο φετινό Ρολάν Γκαρός. Ο Ισπανός αντιμετώπισε στο χρονικά πρώτο ημιτελικό τον Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν, του οποίου επιβλήθηκε με 3-0 σετ. Ο Ναδάλ πήρε τα πρώτα δύο σετ με 6-3, για να συναντήσει αντίσταση μόνο στο τελευταίο από τον αντίπαλό του.

Τελικά, έστω στο τάι μπρέικ, ο Ισπανός πήρε το σετ με 7-6 καθώς δεν έδωσε ούτε έναν πόντο στον Σβάρτσμαν (7-0!) και περιμένει τον αντίπαλό του στον τελικό της Κυριακής (11/10), που θα είναι είτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς είτε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το επίτευγμά του στο γαλλικό Όπεν είναι μοναδικό, καθώς μετρά 13/13 νίκες σε ημιτελικό. Η αποψινή μάλιστα ήταν μια εύκολη και σχετικά σύντομη σε χρονική διάρκεια νίκη, κάτι που του δίνει αρκετή ξεκούραση ενόψει του τελικού αλλά κι αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσει τον 13ο τίτλο στο Παρίσι και να γράψει Ιστορία, ισοφαρίζοντας τον κορυφαίο Ρότζερ Φέντερερ με το 20ό τρόπαιο σε τουρνουά Γκραν Σλαμ.

Αξιοσημείωτη, επίσης, είναι μια επίδοσή του, που θυμίζει ημέρες 2008 και 2017, όπως τότε έτσι και τώρα ο θρυλικός τενίστας από τη Μαγιόρκα οδεύει προ την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός για τρίτη φορά χωρίς απώλεια σετ!

Από την πλευρά του, απέναντι στον Ναδάλ ο Σβάρτσμαν είχε να αντιπαλέψει ένα τεράστιο μειονέκτημα, που αποδείχθηκε ανυπέρβλητο, την κόπωση από τον 5+ ωρών αγώνα του εναντίον του Ντομινίκ Τιμ στον προημιτελικό. Ο Αργεντινός πάλεψε πολύ, έτρεξε το ίδιο πολύ, αλλά ο αντίπαλός του ήταν καλύτερος σε όλους τους επιμέρους τομείς.