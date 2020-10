Κοινωνία

Κατάσχεση άνω των 33 τόνων λαθραίου καπνού και εκατομμυρίων τσιγάρων! (εικόνες)

Τουλάχιστον 9,5 εκατ. υπολογίζονται οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα κατασχεμένα!

Δύο παράνομα εργοστάσια επεξεργασίας καπνού και παρασκευής - συσκευασίας επώνυμων τσιγάρων, εντοπίστηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε περιοχές της Κορινθίας και της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μετά από οργανωμένες ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Κορινθία και Αττική, 22 μέλη (10 ημεδαποί και 12 αλλοδαποί) της εγκληματικής οργάνωσης, που λειτουργούσαν τα εργοστάσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και λαθρεμπορία βιομηχανοποιημένων καπνών, των οποίων οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το δημόσιο υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το 2019, είχε εγκαταστήσει δύο ξεχωριστά παράνομα εργοστάσια, σε αποθήκες σε περιοχές της Κορινθίας και της Αττικής, από τα οποία το ένα για επεξεργασία καπνού και το άλλο για παρασκευή και συσκευασία επώνυμων τσιγάρων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν επιλέξει τις αποθήκες με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους αλλά και την διασύνδεση των δύο εργοστασίων από τις διωκτικές Αρχές.

Για την μεταφορά των παράνομων προϊόντων, χρησιμοποιούσαν φορτηγά στα οποία άλλαζαν διαρκώς πλαστές πινακίδες, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, ενώ κατά την μεταφορά των πρώτων υλών για την παρασκευή τσιγάρων κάλυπταν τις παλέτες με ειδικό χάρτινο περιτύλιγμα που έφερε επιγραφή για μεταφορά συσκευασιών ζαχαρωτών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε στην αποθήκη - εργοστάσιο στην Κορινθία πλήρως εξοπλισμένη γραμμή επεξεργασίας καπνού, στην οποία εργάζονταν έξι από τους συλληφθέντες.

Παράλληλα, κατά την έρευνα στην αποθήκη - εργοστάσιο στην Αττική, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παρασκευής – συσκευασίας τσιγάρων, στην οποία εργάζονταν οι υπόλοιποι (16) συλληφθέντες, ενώ έξω από το «εργοστάσιο» ακινητοποιήθηκε και φορτηγό το οποίο μετέφερε λαθραία πακέτα τσιγάρων.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένη γραμμή επεξεργασίας καπνού,

πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παρασκευής – συσκευασίας τσιγάρων,

(6.040.380) τεμάχια τσιγάρων,

(33.330) κιλά επεξεργασμένου καπνού,

τράκτορας, (2) επικαθήμενα, Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ. δίκυκλο,

χειροκίνητο παλετοφόρο, (2) κλάρκ και (2) χειροκίνητα περονοφόρα,

γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,

αυτοκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα φόρτωσης-εκφόρτωσης (κλάρκ).

κεντρική μονάδα υπολογιστή (CPU).

(7) κινητά τηλέφωνα,

(7.055) ευρώ και (3.660) λέβα.

πλήθος υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και συσκευασία τσιγάρων,

πλήθος χάρτινων αναπτυγμάτων και κιβωτίων με επιγραφές στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και ισπανική γλώσσα

Από την ανάλυση των ευρημάτων καθώς και από την ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση και τις επιστημονικές γνώσεις που απαιτούνται για να «στηθεί» και να λειτουργήσουν τέτοιας μορφής εργοστάσια παραγωγής λαθραίων καπνικών ειδών, προκύπτει ότι οι συλληφθέντες συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και «επαγγελματική» δράση, με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους, τόσο από την παρασκευή λαθραίων καπνικών ειδών, όσο και από την μετέπειτα παράνομη μεταπώληση τους.

Από τα κατασχεμένα χάρτινα αναπτύγματα πακέτων τσιγάρων με αναγραφόμενα προειδοποιητικά μηνύματα υγείας στην αγγλική, γερμανική και ισπανική γλώσσα, προκύπτει ότι τα λαθραία καπνικά προϊόντα προορίζονταν για διακίνηση στις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας και Ισπανίας.

Σημειώνεται ότι εντός των παράνομων εργοστασίων υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τη διαμονή και σίτιση των εργαζόμενων (κοιτώνες, τουαλέτες, καθιστικό, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα), ώστε οι εργαζόμενοι να μην μετακινούνται καθημερινά και με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνταν οι πιθανότητες εντοπισμού τους.

Από τις κατασχεθείσες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων προκύπτει ότι οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το δημόσιο ανέρχονται στα 9.500.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.