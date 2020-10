Αθλητικά

Δεβετζή: θετική στον κορονοϊό

Η Ελληνίδα αθλήτρια γνωστοποίησε η ίδια με ανάρτηση της, ότι έχει προσβληθεί.

Μέσω του λογαριασμού της στο Instagram η πρώην πρωταθλήτρια του τριπλούν, Πηγή Δεβετζή, έκανε γνωστό ότι έχει προσβληθεί από κορονοϊό.

Η Ελληνίδα αθλήτρια του στίβου βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι της τηρώντας όλα τα υγεινομικά πρωτόκολλα.

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, κάνω αυτό το video για να σας πω ότι έκανα το τεστ και βγήκα θετική στον κορονοϊό. Είμαι καλά, μην ανησυχείτε», έγραψε στην ανάρτηση της.