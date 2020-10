Πολιτική

Πομπέο: συνέντευξη με “καρφιά” στην Άγκυρα

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ τόνισε πως «ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν αποτελούν τρόπους επίλυσης της διαμάχης για τις θαλάσσιες ζώνες».

Το μήνυμα πως ο εξαναγκασμός, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν αποτελούν τρόπους επίλυσης της διαμάχης για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο, στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα το αντιληφθούν και θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επιλύοντας τις διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, προέταξε νομικούς μηχανισμούς και το διεθνές δίκαιο οι οποίοι μπορούν να τις επιλύσουν. «Πήγα στην περιοχή για να διασφαλίσω ότι οι εταίροι του ΝΑΤΟ στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, βρήκαν έναν ειρηνικό τρόπο να επιλύσουν τις διαμάχες για τις θαλάσσιες ζώνες. Υπάρχει μια διαφωνία για τα ύδατα. Υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν νομικοί μηχανισμοί, το διεθνές δίκαιο, οι οποίοι μπορούν να το επιλύσουν. Ο εξαναγκασμός, ο εκφοβισμός, η στρατιωτική δραστηριότητα δεν αποτελούν τρόπους επίλυσης. Ελπίζω ότι κάθε μέρος, το οποίο εμπλέκεται, θα το αντιληφθεί και θα επιστρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επιλύοντας τις διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάικ Πομπέο.

Ειδικότερα, η ερώτηση του δημοσιογράφου στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών αφορούσε την πρόσφατη επίσκεψη του στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη και αν το ΝΑΤΟ έχει χάσει την Τουρκία.

«Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε την Τουρκία να είναι καλός εταίρος του ΝΑΤΟ για να βοηθάει στην ασφάλεια της νότιας πλευράς της Συμμαχίας» ανέφερε ξεκινώντας την απάντησή του ο Μάικ Πομπέο και στη συνέχεια χαρακτήρισε ατυχή την αγορά των S-400, παροτρύνοντας την Άγκυρα να αναθεωρήσει και να κάνει πίσω.

«Είναι κρίμα που επέλεξαν να κάνουν αυτό, αγοράζοντας το οπλικό σύστημα των S-400. Τους καλούμε να αναθεωρήσουν και να κάνουν πίσω» σημείωσε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πως η Τουρκία πρέπει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ.